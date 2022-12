Πολιτική

“Qatar Gate”: Βέλγοι και Ιταλοί συνεργάζονται για το σκάνδαλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού κινούνται οι έρευνες των Αρχών, που γίνονται από κοινού σε Βέλγιο και Ιταλία.

Σε στενή συνεργασία βρίσκονται Ιταλοί και Βέλγοι εισαγγελείς για την συνέχιση των ερευνών του “Qatar Gate”.

Σύμφωνα με ιταλικό τύπο, οι εισαγγελείς του Μιλάνου συνεχίζουν να συνεργάζονται στενά με τους Βέλγους συναδέλφους τους, με στόχο την διαλεύκανση της υπόθεσης διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στις Βρυξέλλες.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, οι δικαστικοί της ιταλικής συμπρωτεύουσας συνεχίζουν να ερευνούν τις κινήσεις επτά «ύποπτων» τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι φέρονται να ανήκουν στους Φραντσέσκο Τζόρτζι, Αντόνιο Παντσέρι και του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων, Λούκα Βιζεντίνι. Υπάρχει η υποψία, ουσιαστικά, ότι ένα μέρος των χρημάτων, προϊόν δωροδοκιών, μπορεί να μην βρίσκεται στο Βέλγιο, αλλά στην Ιταλία.

Παράλληλα, σύμφωνα με την εφημερίδα της Ρώμης, έφοδος της οικονομικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε και σε γραφείου γνωστού φοροτεχνικού της ιταλικής συμπρωτεύουσας. Το ιταλικό κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, δε, αποφάσισε να παύσει -προσωρινά- από τα μέλη του, τον ευρωβουλευτή Αντρέα Κοτσολίνο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην όλη έρευνα, αλλά δεν έχει λάβει δικαστική κλήση σε απολογία. Βοηθός του, μετά την λήξη της θητείας του Αντόνιο Παντσέρι στο Ευρωκοινοβούλιο, ήταν ο Φραντσέσκο Τζόρτζι. Ανάλογη απόφαση, προσωρινής παύσης μέχρι την ολοκλήρωση των δικαστικών ερευνών, είχε ληφθεί για τον Παντσέρι, από το αριστερό κόμμα Άρθρο Ένα, αμέσως μετά την σύλληψή του.

Σύμφωνα με το ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο La 7, τέλος , οι έρευνες των Βρυξελλών δεν επικεντρώνονται μόνον στο Κατάρ, αλλά στην φάση αυτή αφορούν, κυρίως, την πολυετή σχέση που ο Αντόνιο Παντσέρι φέρεται να είχε και με το Μαρόκο για ενδεχόμενη προσπάθεια επιρροής στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.





Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: θρήνος για την 30χρονη που πέθανε ενώ έτρωγε με φίλους

Σταϊκούρας: Θα υπάρξουν και νέα μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών

Άρτα: Αγνοούμενος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι