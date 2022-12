Πολιτική

“Qatar Gate”: Ο ρόλος της Καϊλή και του Τζόρτζι με την ηγετική ομάδα

Έρευνα για τον ρόλο-κλειδί του Τζόρτζι και το τι γινόταν μέσω Fight Impunity. Στο ελληνικό μικροσκόπιο και η ΜΚΟ της αδελφής Καϊλή

Από τις καταθέσεις των συλληφθέντων για το Qatargate, οι ανακριτικές αρχές προσπαθούν να μάθουν πότε και από πού έφθασαν στα σπίτια τους τα χρήματα, αλλά και να εντοπίσουν και άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ ο Φραντζέσκο Τζόρτζι φέρεται να ήταν ο συνδετικός κρίκος με την ηγετική ομάδα της οργάνωσης και η Εύα Καϊλή στην κατάλληλη θέση για να προωθεί τις θέσεις της.

Τα τεράστια ποσά – περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια ευρώ – που βρέθηκαν στα σπίτια των Παντσέρι, Καϊλή και Φραντζέσκο Τζόρτζι οι αρχές εκτιμούν ότι είχαν μείνει στα σπίτια τους για μικρό χρονικό διάστημα, καθώς τέτοια μεγάλα ποσά οι εμπλεκόμενοι – όπως γνωρίζουν από την εμπειρία τους – προσπαθούν να τα ξεφορτωθούν.

Ερευνούν το λόγο για τον οποίο είχε στο σπίτι της τα χρήματα η Εύα Καϊλή. Από τη στιγμή που ως ευρωβουλευτής είχε ασυλία, εάν δεν την έπιαναν επ΄ αυτοφώρω οι αρχές, η χρονοβόρα διαδικασία που θα χρειαζόταν για την άρση της ασυλίας της θα εμπόδιζε τη σύλληψή της. Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας της κ. Καϊλή είχε συλληφθεί από τους ερευνητές στο ξενοδοχείο Sofitel των Βρυξελλών, έχοντας στην κατοχή του μια βαλίτσα γεμάτη μετρητά. Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στους ανακριτές και τον ανακριτή να ερευνήσουν το σπίτι της κας Καϊλή χωρίς να ζητήσουν άρση της βουλευτικής ασυλίας.

Ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, ο σύζυγος της Εύας Καϊλή, φαίνεται να ήταν ο συνδετικός κρίκος με την ηγετική ομάδα της οργάνωσης. Του πρώην ευρωβουλευτή Παντσέρι -Ψάχνοντας το νήμα της ιστορίας, οι αρχές πέφτουν πάνω στο Μαρόκο και μια «αμαρτωλή» ιστορία χρηματισμού που ίσως χρονολογείται πίσω στο 2013- και του Κοντσολίνο, που αντικατέστησε τον Παντσέρι και για τον οποίο δούλευε ο Τζόρτζι και ο οποίος τώρα είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για Μαρόκο, Αλγερία, Μαυριτανία, θέση την οποία προηγουμένως είχε ο Παντσέρι.

Η Εύα Καϊλή από τη θέση της ως ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου φέρεται να μπορούσε να περάσει ευκολότερα τις θέσεις των εμπλεκόμενων στο σκάνδαλο του Qatargate.

Σε όλους τους συλληφθέντες οι ανακριτικές αρχές ασκούν πίεση για να δώσουν στοιχεία που θα οδηγήσουν και σε άλλα πρόσωπα του κυκλώματος.

Σύμπραξη Βέλγων και ιταλών εισαγγελέων

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, οι δικαστικοί της ιταλικής συμπρωτεύουσας συνεχίζουν να ερευνούν τις κινήσεις επτά «ύποπτων» τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι φέρονται να ανήκουν στους Φραντσέσκο Τζόρτζι, Αντόνιο Παντσέρι και του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων, Λούκα Βιζεντίνι και συνεργάζονται στενά με τους Βέλγους συναδέλφους τους.

Όπως αναφέρει η Corriere de la Sera, σύμφωνα με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Ρώμη, αν το Fight Impunity του Παντσέρι ήταν το μέσο μέσω του οποίου δωροδοκούσε όσους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούσαν να «εξωραΐσουν» την εικόνα του Μαρόκου και του Κατάρ, αν μέσω αυτού τα χρήματα κατέληξαν κυρίως σε Ιταλούς, βουλευτές ή όχι, τότε αυτά θα πρέπει να αναζητηθούν και ενδεχομένως να βρεθούν στην Ιταλία. Ο πρώτος στόχος της έρευνας του αναπληρωτή εισαγγελέα του Μιλάνου Fabio De Pasquale είναι ακριβώς αυτός.

Προς το παρόν, ο δικαστικός λειτουργός που είναι υπεύθυνος για την ομάδα διεθνών υποθέσεων προχωρά παρέχοντας δικαστική συνδρομή στους συναδέλφους του στις Βρυξέλλες, οι οποίοι ζήτησαν να ακούσουν μάρτυρες, να αποκτήσουν στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς και να εξακριβώσουν αν υπάρχουν άτομα που συνδέονται με τον Παντσέρι και τα οποία μπορεί να έχουν λάβει χρήματα από τη ΜΚΟ του, η οποία, επίσημα δεσμευμένη για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φαίνεται να εργάζεται περισσότερο για την προστασία των συμφερόντων του Ραμπάτ και της Ντόχα, σύμφωνα με τους λίγους, πενιχρούς επίσημους ισχυρισμούς που είναι γνωστοί. Και υπάρχουν ήδη τα πρώτα αποτελέσματα. Μιλανέζικες ερευνητικές πηγές κάνουν λόγο για «σημαντικά» κεφάλαια που κατατέθηκαν στους πρώτους τρεχούμενους λογαριασμούς που ερευνώνται.

Στο μικροσκόπιο ΜΚΟ της Μανταλένα Καϊλή & ακίνητα

Στο μεταξύ οι ελληνικές Αρχές θα ελέγξουν τη χρηματοδότηση και τις ροές χρήματος της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας που ίδρυσε η αδερφή της Εύας Καϊλή το 2017, η οποία δηλώνει έδρα το ίδιο κτίριο στο Κολωνάκι όπου στεγάζεται η εταιρία Real Estate που ίδρυσε η ευρωβουλευτής και ο σύντροφός της.

Η δεύτερη εταίρος της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας είναι συνεργάτιδα της Εύας Καϊλή, η οποία είναι και διαχειρίστρια της εταιρίας Real Estate της ευρωβουλευτού και του Φραντσέσκο Τζόρτζι.

Στο μεγεθυντικό φακό μπαίνουν και τα ακίνητα της, όπως το διαμέρισμα των 170 τ.μ. που αποκτήθηκε το 2019 έναντι 260.000 ευρώ αλλά και ένα σπίτι στην Άνοιξη που αγοράστηκε το 2009 έναντι 290.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E- Real Estates: «ένα ακίνητο σε πολύ καλη περιοχή της Αθήνας, στο Παλαιό Ψυχικό, είδαμε ότι η αντικειμενική αξία του ακινήτου είναι από 600.000-650.000 ευρώ. Μας δημιουργεί ερωτήματα πως ένας ιδιοκτήτης δέχτηκε να πουλήσει ένα ακίνητο με αντικειμενική αξία 600.000-650.000 ευρώ στο ποσό των 260.000-270.000 ευρώ. Όσον αφορά στο σπίτι στην Άνοιξη, η ανώτερη τιμή θα μπορούσε να ήταν από 330.000 έως 350.000 ευρώ ενώ η τιμή πώλησης είναι στις 291.000 ευρώ, άρα δεν έχουμε μεγάλη απόκλιση».

Το σπίτι στην Άνοιξη πουλήθηκε από την ευρωβουλευτή το 2018 έναντι 340.000 ευρώ.

Καμία επιχειρηματική δραστηριότητα δεν έχει αναπτύξει η μια εταιρεία, επισημαίνει ο πληρεξουσίος δικηγόρος της κ. Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος σε ανακοίνωσή του το βράδυ της Παρασκευής, προσθέτοντας πληροφορίες και για μια ακόμη εταιρεία και μια «επιστημονική πρωτοβουλία».

Πηγή: ΕΡΤ

