Πολιτική

“Qatar Gate” – Εύα Καϊλή: οι συγκρατούμενές της “έχουν σκοτώσει ή βιάσει”

Προφυλακισμένη στο σωφρονιστικό ίδρυμα του Χάρεν παραμένει η Εύα Καϊλή. Οι ώρες στην φυλακή και το υπερσύγχρονο κελί.



Στις 22 Δεκεμβρίου οι βελγικές αρχές θα αποφασίσουν εάν η Εύα Καϊλή θα αφεθεί ελεύθερη ή όχι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης για το "Qatar gate" και μέχρι τότε παραμένει προφυλακισμένη στο σωφρονιστικό ίδρυμα του Χάρεν.

Οι φυλακές του Χάρεν, βρίσκονται σε ένα από τα απομακρυσμένα προάστια των Βρυξελλών το οποίο βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο. Αρκετοί από τους κατοίκους του, μάλιστα, είχαν διαφωνήσει για την κατασκευή μίας καινούργιας φυλακής, ωστόσο αυτό που παραδέχονται είναι ότι οι συνθήκες για τους κρατούμενους είναι αρκετά καλές.

Μάλιστα, στην πτέρυγα όπου κρατείται, η κ. Καϊλή φέρεται να έχει συναναστροφές με ακόμα 20 κρατούμενες, οι οποίες -σύμφωνα με Βέλγο δημοσιογράφο- έχουν σκοτώσει κι έχουν βιάσει, ενώ υπάρχουν και άλλες κρατούμενες που κατηγορούνται για εγκλήματα «λευκού κολάρου» (white collar crimes).

«Έχει κάποιες γυναίκες που έχουν σκοτώσει, έχουν βιάσει κι άλλες που κρατούνται για οικονομικά εγκλήματα. Είναι πιθανό η Ελληνίδα αντιπρόεδρος να βρίσκεται στην φυλακή δίπλα σε κρατούμενη που έχει σκοτώσει τον σύζυγό της ή τα παιδιά της, αυτά συμβαίνουν στην φυλακή», υποστήριξε ο δημοσιογράφος Μισέλ Γκάγιερ μιλώντας στο Star.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Εύα Καϊλή μέσα στη φυλακή έχει το δικό της ψυγείο, παράθυρο που «βλέπει» στις εξωτερικές εγκαταστάσεις ακόμη και συσκευή τηλεφώνου, για να επικοινωνεί με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Εύα Καϊλή τις τελευταίες ημέρες ζει σε ένα μικρό δωμάτιο που, όμως, δεν θυμίζει σε τίποτα το κελί φυλακής. Βρίσκεται μόνη και ενημερώνεται για τις εξελίξεις που την αφορούν από την τηλεόραση μέσα στο δωμάτιό της.

Η Εύα Καϊλή διώκεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαφθορά και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα ποινική έρευνα στην Ελλάδα διατάχθηκε με αντικείμενο το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Κάθε κατηγορία από αυτές μπορεί να της κοστίσει έως και 5 έτη. Η εκτίμηση των δικηγόρων της είναι ότι αν δεχτεί να συνεργαστεί, μπορεί να της επιβληθεί 3-4 χρόνια φυλάκιση και ίσως με ανασταλτικό χαρακτήρα.

Εν τω μεταξύ, προφυλακιστέοι μέχρι τη δίκη τους θα παραμείνουν ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι και ο πρώην Ιταλός ευρωβουλευτής, Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της ομοσπονδιακής εισαγγελίας Βρυξελλών.

Ο Ιταλός σύντροφος της Εύας Καϊλή φέρεται να ομολόγησε την ενοχή του στην υπόθεση «Qatar Gate», όπως αποκαλύπτει η βελγική εφημερίδα Le Soir επικαλούμενη δικαστικά έγγραφα.



Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Τζόρτζι είπε στους αστυνομικούς και στον εισαγγελέα ότι υπήρξε μέλος μιας οργάνωσης που είχε επαφές τόσο με το Μαρόκο όσο και με το Κατάρ, με στόχο την παρέμβαση σε ευρωπαϊκές υποθέσεις.



Φέρεται να έχει επιβεβαιώσει επίσης, ότι ο πρώην Ιταλός ευρωβουλευτής Πιερ Αντόνι Παντσέρι, είναι ο επικεφαλής του κυκλώματος.

Ο Φ. Τζόρτζι φαίνεται να αποενοχοποιεί τη βελγίδα ευρωβουλευτή Μαρί Αρενά, καθώς δηλώνει ότι πιστεύει στην ακεραιότητά της και δεν γνωρίζει αν έχει λάβει χρήματα από τον Π. Παντσέρι.

Σύμφωνα επίσης με τη La Repubblica, ο Τζόρτζι ομολόγησε για την υπόθεση διαφθοράς, αλλά υπερασπίστηκε την Εύα Καϊλή, ζητώντας από τις βελγικές αρχές να την αφήσουν: ελεύθερη. «Πρέπει να είναι με την κόρη μας» ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με την εφημερίδα.



«Τα έκανα όλα για χρήματα που δεν είχα ανάγκη» ήταν οι λέξεις, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα που χρησιμοποίησε ο Τζιόρτζι για να επιβεβαιώσει την εμπλοκή του «Qatar gate». «Ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι κατέρρευσε μπροστά στους δικαστές των Βρυξελλών, παραδέχθηκε ότι ενήργησε παράνομα και δήλωσε μετανιωμένος» προσθέτει η La Reppublica.

