Τοπικά Νέα

Ενδοοικογενειακή βία: Γυναίκα χτύπησε και έβγαλε μαχαίρι στην σύντροφό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταγγελία από μια 56χρονη γυναίκα για τη σύντροφό της με την οποία έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα νέο περιστατικό κινητοποίησε τις αρχές τα ξημερώματα του Σαββάτου. Συγκεκριμένα, μια 56χρονη συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της συζύγου της, ότι την ξυλοκόπησε και την απείλησε με μαχαίρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, όπου μια επίσης 56χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι η σύντροφος της, με την οποία έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, της επιτέθηκε και την χτύπησε στο κεφάλι ενώ φέρεται να την απείλησε και με μαχαίρι.

Για την υπόθεση έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση του θύματος, ενώ η 56χρονη που φέρεται να βιαιοπράγησε εις βάρος της συντρόφου της συνελήφθη και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.

Πηγή: Creta24

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate”: Ο ρόλος της Καϊλή και του Τζόρτζι με την ηγετική ομάδα

Κρήτη: θρήνος για την 30χρονη που πέθανε ενώ έτρωγε με φίλους

Μάνδρα Αττικής: 161 δενδρύλλια κάνναβης σε γλάστρες