Μουντιάλ 2022: Ο Μέσι έχει δεκαπλάσιους ακόλουθους από τον πληθυσμό της Αργεντινής!

Ο «ψύλλος» έχει σήμερα ραντεβού με την Ιστορία. Δείτε όλους τους αριθμούς που αποτυπώνουν την καριέρα του εμβληματικού αρχηγού της Αργεντινής.

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται έναν αγώνα μακριά από την... αιωνιότητα. Στον τελικό στη Λουσάιλ (18/12-17:00), απέναντι στην Γαλλία του –συμπαίκτη του στην Παρί ΣΖ- Κιλιάν Μπαπέ, θα προσπαθήσει να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του μεγάλου ποδοσφαιρικού του ονείρου.

Θα το επιχειρήσει στα 35 του χρόνια στο τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε μετά τον ημιτελικό με τους Κροάτες.

Αυτή είναι η διαδρομή του αρχηγού της Αργεντινής σε αριθμούς:

499 εκατομμύρια: Ακόλουθοι στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Facebook και Instagram, πάνω από 10 φορές του πληθυσμού της Αργεντινής.

120 εκατομμύρια δολάρια: Τα εκτιμώμενα έσοδα του Μέσι για τη σεζόν 2022-23 προ φόρων και αμοιβών μάνατζερ, σύμφωνα με το Forbes.

53.1 εκατομμύρια δολάρια: η εκτιμώμενη μεταγραφική αξία του Λιονέλ Μέσι, σύμφωνα με το transfermarkt. Στα 26.6 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το CIES.

2.194: Λεπτά παιχνιδιού στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μόνο ο Πάολο Μαλντίνι της Ιταλίας έχει παίξει περισσότερα (2.217)

853: Αγώνες συλλόγων με την Μπαρτσελόνα και την Παρί Σεν Ζερμέν

701: Γκολ συλλόγων με Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν

171: Διεθνείς συμμετοχές

96: Διεθνή γκολ

37: Κερδισμένα τρόπαια συλλόγων

35: Ηλικία

25: Αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο (κοινό ρεκόρ με τον Λόταν Ματέους)

18: Εμφανίσεις ως αρχηγός στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που αποτελεί ρεκόρ

16: Νίκες σε αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου

16 χρόνια: Η διαφορά μεταξύ των πρώτων και των τελευταίων γκολ του στο Παγκόσμιο Κύπελλο

10: Βραβεία πολυτιμότερου παίκτη (πρώτο που δόθηκε το 2002)

11: Γκολ σε Μουντιάλ (ρεκόρ Αργεντινής)

7: «Χρυσές Μπάλες»

6: Παίκτες που έχουν παίξει σε πέντε Παγκόσμια Κύπελλα: Μέσι, Ματέους, Αντόνιο Καρμπαχάλ, Ράφα Μάρκες, Αντρές Γκουαρντάδο και Κριστιάνο Ρονάλντο

6: Ασίστ στη νοκ άουτ φάση των Παγκοσμίων Κυπέλλων

5: Παγκόσμια Κύπελλα έπαιξε που και έδωσε ασίστ

2: Τελικοί Παγκοσμίου Κυπέλλου

1: Τρόπαιο Κόπα Αμέρικα

0: Μετάλλια νικητών σε Παγκόσμιο Κύπελλο

