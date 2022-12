Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Συνεχίζουν το απίστευτο σερί τους Μπάγερν και Ίντερ

Τουλάχιστον ένας παίκτης από τις Μπάγερν και Ίντερ, έχει συμμετάσχει σε κάθε τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου εδώ και 4 δεκαετίες.

Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή στον τελικό (18/12-17:00) του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 με την προοπτική να είναι η πρώτη ομάδα που θα διατηρήσει τον τίτλο της μετά τη Βραζιλία το 1962, και η τρίτη έπειτα και την Ιταλία το 1938, αλλά η αναμέτρηση εγγυάται επίσης ότι ένα εξαιρετικό σερί τεσσάρων δεκαετιών θα συνεχιστεί όταν ξεκινήσει η παράσταση στο στάδιο «Λουσαΐλ».

Τουλάχιστον ένας παίκτης από τις Μπάγερν και Ίντερ, έχει συμμετάσχει σε κάθε τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τη νίκη της Ιταλίας με 3-1 επί της Δυτικής Γερμανίας στην διοργάνωση του 1982 στην Ισπανία.

Το σερί, όπως το παρουσίασε το ESPN:

Ισπανία 1982: Ιταλία-Δ. Γερμανία 3-1

Μπάγερν: Ρουμενίγκε, Μπράιτνερ, Ντρέμλερ (Δ. Γερμανία)

Ιντερ: Μπέργκομι, Οριάλι, Αλτομπέλι (Ιταλία)

Μεξικό 1986: Αργεντινή-Δ. Γερμανία 3-2

Μπάγερν: Ματέους, Χένες, Έντερ (Δ. Γερμανία)

Ίντερ: Ρουμενίγκε (Δ. Γερμανία)

Ιταλία 1990: Δ. Γερμανία-Αργεντινή 1-0

Μπάγερν: Αουνγκετάλερ, Κόλερ, Ρόιτερ (Δ. Γερμανία)

Ίντερ: Μπρέμε, Κλίνσμαν, Ματέους (Δ. Γερμανία)

ΗΠΑ 1994: Βραζιλία-Ιταλία 3-2 πέναλτι (0-0)

Μπάγερν: Ζορζίνιο (Βραζιλία)

Ίντερ: Μπέρτι (Ιταλία)

Γαλλία 1998: Γαλλία- Βραζιλία 3-0

Μπάγερν: Λιζαραζού (Γαλλία)

Ίντερ: Τζοργκαέφ (Γαλλία), Ρονάλντο (Βραζιλία)

Ιαπωνία/ Ν. Κορέα 2022: Βραζιλία-Γερμανία 2-0

Μπάγερν: Καν, Γιάνκε, Λίνκε, Γέρεμις (Γερμανία)

Ίντερ: Ρονάλντο (Βραζιλία)

Γερμανία 2006: Ιταλία- Γαλλία 5-3 πέναλτι (1-1)

Μπάγερν: Σανιόλ (Γαλλία)

Ίντερ: Ματεράτσι (Ίντερ)

Νότια Αφρική 2010: Ισπανία- Ολλανδία 1-0 παράταση

Μπάγερν: Ρόμπεν, Φαν Μπόμελ (Ολλανδία)

Ίντερ: Σνάιντερ (Ολλανδία)

Βραζιλία 2014: Γερμανία-Αργεντινή 1-0 παράταση

Μπάγερν: Νόιερ, Λαμ, Μπόατεγκ, Σβαϊνστάινγκερ, Κρόος, Μίλερ, Γκέτσε (Γερμανία)

Ίντερ: Παλάσιος (Αργεντινή)

Ρωσία 2018: Γαλλία-Κροατία 4-2

Μπάγερν: Τολισό (Γαλλία)

Ίντερ: Μπρόζοβιτς, Πέρισιτς (Κροατία)

Κατάρ 2022: Αργεντινή-Γαλλία

Μπάγερν: Παβάρ, Ουπαμεκανό, Κομάν, Λούκας Ερναντέζ (Γαλλία)

Ίντερ: Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή)

