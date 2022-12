Κοινωνία

Σεισμός στη Χαλκιδική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη χερσόνησο της Σιθωνίας.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Σιθωνία.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 37 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας (205 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της πρωτεύουσας), σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Το δε εστιακό βάθος καταγράφηκε στα 23,1 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Συνεχίζουν το απίστευτο σερί τους Μπάγερν και Ίντερ

Πέθανε η Νέλιντα Πινιόν

Αλιβέρι: Πυροβολισμοί κατά του ΑΤ