Κόσμος

Βόρεια Κορέα: εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς, λέει η Σεούλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνευ προηγουμένου ο αριθμός των πυραυλικών εκτοξεύσεων από την Πιονγκγιάνγκ φέτος.

Οι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι μέσου βεληνεκούς που εκτοξεύθηκαν νωρίτερα σήμερα από τη Βόρεια Κορέα προς την κατεύθυνση της ανατολικής θάλασσας, γνωστής επίσης ως θάλασσας της Ιαπωνίας, έφθασαν σε ύψος περίπου 500 χιλιομέτρων προτού καταπέσουν στη θάλασσα, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας ανέφερε ότι έφθασαν σε υψόμετρο 550 χιλιομέτρων και κάλυψαν απόσταση 250 χιλιομέτρων.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει προχωρήσει σε αριθμό πυραυλικών δοκιμών άνευ προηγουμένου φέτος.

Οι νέες εκτοξεύσεις σημειώθηκαν λίγα 24ωρα αφού η Πιονγκγιάνγκ ανακοίνωσε πως δοκίμασε «με επιτυχία» νέο κινητήρα «στερεού καυσίμου», ικανό να δώσει «μεγάλη ώθηση», που δυνητικά θα της επιτρέψει να αναπτύξει πολύ πιο προηγμένα όπλα.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο, έγιναν από την περιοχή Τογκτσάγκ-ρι, στην επαρχία Βόρεια Πιογκάν, στις 11:13 και στις 12:05 (τοπικές ώρες· στις 04:13 και στις 05:05 ώρες Ελλάδας), προς ανατολική κατεύθυνση.

«Ο στρατός μας ενίσχυσε την επιτήρηση και την επαγρύπνησή του συνεργαζόμενος στενά με τις ΗΠΑ και βρίσκεται τώρα σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας», τόνισε το νοτιοκορεατικό ΓΕΕΘΑ.

Για «απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια της χώρας μας, της περιοχής μας και της διεθνούς κοινότητας» που είναι «απόλυτα απαράδεκτη» έκανε λόγο ο ιάπωνας υφυπουργός Άμυνας Τοσίρο Άσο.

Προχθές Παρασκευή, το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA μετέδωσε πως δοκιμάστηκε «κινητήρας στερεού καυσίμου με μεγάλη ώθηση», κάνοντας λόγο περί «επιστημονικής και τεχνολογικής εγγύησης για την ανάπτυξη νέου όπλου στρατηγικού τύπου».

Αψηφώντας τη διεθνή κατακραυγή και τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί, η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει να δίνει τεράστια έμφαση στο εξοπλιστικό της πρόγραμμα, επιδιώκει να αποκτήσει μεγάλο οπλοστάσιο διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBMs).

Μέχρι σήμερα, ωστόσο, όλοι όσοι κατασκευάζει βασίζονται σε κινητήρες υγρού καυσίμου και ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν χαρακτήρισε πέρυσι στρατηγική προτεραιότητα την ανάπτυξη κινητήρων στερεού καυσίμου, προκειμένου οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του να αποκτήσουν πολύ πιο εξελιγμένους πυραύλους.

Ανάμεσα στους στόχους που όρισε ήταν ακριβώς να αναπτυχθεί ICBM με στερεό καύσιμο, ικανός να εκτοξεύεται είτε από χερσαίες θέσεις ή από υποβρύχια.

Η δοκιμή του κινητήρα αυτή την εβδομάδα πάντως δεν είναι παρά μόνο ένα βήμα κι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εκτιμηθεί σε ποιο στάδιο βρίσκεται η Πιονγκγιάνγκ ως προς την ανάπτυξη όπλων βασισμένων σε αυτόν, σημειώνουν ειδικοί.

Σεούλ και Ουάσιγκτον προειδοποιούν εξάλλου επί μήνες ότι η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέα δοκιμή πυρηνικού όπλου, την έβδομη στην ιστορία της.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλιβέρι: Πυροβολισμοί κατά του ΑΤ

“Food pass”: τα ποσά και οι δικαιούχοι του νέου μέτρου

Πέτσας: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2023 και θα προκύψει αυτοδυναμία Μητσοτάκη