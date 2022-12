Πολιτική

Ηλιόπουλος: Η Κυβέρνηση χρεοκόπησε ηθικά και θεσμικά τη χώρα

«Δεν μπορεί να υπάρξει επόμενη ημέρα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πολιτικό σύστημα», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Τόνισε ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν ντράπηκε να παρακολουθήσει ως και τους δικούς του υπουργούς για λόγους "εθνικής ασφάλειας"», ενώ χαρακτήρισε «ακόμη πιο ντροπιαστικό ότι χθες στην βουλή επιχείρησε να ταυτίσει τις υποθέσεις των παρακολουθήσεων με την ιστορία της Εύας Καϊλή». «Αναρωτιέμαι αλήθεια», σχολίασε, «ποια είναι η ποινική υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο κ. Χατζηδάκης και έπρεπε η ΕΥΠ να τον παρακολουθεί».

Μιλώντας για την οικονομία και τον προϋπολογισμό ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ότι «είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ελληνική ιστορία που ένα σπίτι με δύο εργαζομένους αδυνατεί να βγάλει το μήνα» και πως «η φτώχεια, η παιδική φτώχεια και οι ανισότητες αυξάνονται δραματικά με υπογραφή Μητσοτάκη». Σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε χθες, «θα έπρεπε να έχει μια ρύθμιση του πανδημικού χρέους με ένα σχήμα 120 δόσεων και διαγραφή μέρους του».

Με αφορμή «το καλάθι του νοικοκυριού και το κουπόνι που θα δοθεί για τα τρόφιμα» ο κ. Ηλιόπουλος είπε αφενός ότι «η πραγματικότητα λέει, ότι με βάση την ΕΛΣΤΑΤ σε ψωμί και δημητριακά, έχουμε 18,7% αυξήσεις, σε κρέας 16,7%, σε γαλακτοκομικά 25,3%» και, αφετέρου, ότι «όταν ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι ο πληθωρισμός που αφορά τα τρόφιμα τρέχει με 10%, λέει ψέματα», καθώς «ο ρυθμός αύξησης των τιμών των τροφίμων είναι μεγαλύτερος από την υπόλοιπη ΕΕ». Επιπλέον είπε ότι «και το 73,3% των πολιτών λέει ότι δεν έχουμε απλά ακρίβεια αλλά αισχροκέρδεια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και αυτό είναι πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη»,

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «απάτη και λεηλασία, γιατί επιτρέπει στους παρόχους ενέργειας να κερδοσκοπούν, αλλά και στις τράπεζες, με τις οποίες δήθεν τσακώθηκε...». Σχολίασε ότι «ο μόνος τρόπος για να τσακωθούν είναι να ζητήσουν οι τράπεζες τα 390 εκατ. ευρώ που χρωστάει η ΝΔ ή τα 12 εκατ. ευρώ που χρωστάει το υπουργικό συμβούλιο». Ανέφερε στο ίδιο πλαίσιο ότι «μόνο για τον Οκτώβρη οι πάροχοι ενέργειας είχαν 166% περιθώριο κέρδους», για να τονίσει ότι «αυτό δεν είναι αισχροκέρδεια απλή, είναι λεηλασία με υπογραφή Μητσοτάκη». Επίσης κατηγόρησε την κυβέρνηση για την κατάργηση της 13ης σύνταξης κάτι που, όπως είπε, σημαίνει 3,5 δισ. ευρώ περικοπές στους συνταξιούχους μέσα σε 4 χρόνια.

«Είναι ανάγκη να οριστεί η ημερομηνία των εκλογών. Εκεί οι πολίτες θα δείξουν στην κάλπη την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και επιστροφή της δικαιοσύνης στη χώρα. Η κυβέρνηση θα τιμωρηθεί στις εκλογές που έρχονται», υπογράμμισε.

