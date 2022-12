Κοινωνία

Χαλάνδρι: διακινούσε ναρκωτικά έξω από σχολείο (εικόνες)

Τι εντόπισαν οι Αρχές κατά την έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το απόγευμα της Παρασκευής 16 Δεκεμβρίου, στο Χαλάνδρι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, 29χρονος, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων, πυροτεχνημάτων, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 21χρονη Αλβανίδα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών σχετικά με άτομο που διακινεί ακατέργαστη και κατεργασμένη κάνναβη έξω από σχολικό συγκρότημα στο Χαλάνδρι, αλλά και σε κοντινές περιοχές, εντοπίστηκε ο 29χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του. Σημειώνεται, ότι ο κατηγορούμενος άφηνε, μεταξύ άλλων, τα ναρκωτικά και μέσα σε κάδους απορριμμάτων.

Οπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το χρονικό διάστημα από μέσα Οκτωβρίου έως τέλη Νοεμβρίου 2022, ο συλληφθείς πραγματοποίησε 34 αγοραπωλησίες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, που βρίσκεται κοντά στα σημεία όπου διακινούσε ναρκωτικά, στο Χαλάνδρι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: 1,748 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 10,15 γραμ. κατεργασμένης κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, πιστόλι, 114 φυσίγγια, ματσέτα συνολικού μήκους 60 εκατοστών, μαχαίρι, σπρέι πιπεριού, καταγραφικό μηχάνημα, καπνογόνο και 17 δυναμιτάκια.

Οι συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

