Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: έκρυβε κοκαΐνη στον στηθόδεσμό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εντόπισαν οι αρχές στην έρευνα που πραγματοποίησαν σε σπίτι που χρησιμοποιούσε η γυναίκα.

Μία 57χρονη συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, στα διόδια των Νέων Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικους της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου για διακίνηση, μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, η 57χρονη εντοπίστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητό της και μέσα στον στηθόδεσμό της έκρυβε ποσότητα κοκαΐνης βάρους 154 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε.

Επίσης σε οικία που χρησιμοποιούσε σε περιοχή της δυτικής Αττικής, διαπιστώθηκε να αποκρύπτει:

• 40 συσκευασίες με κάνναβη συνολικού βάρους 37 κιλών 463,2 γραμμαρίων,

• μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 93,7 γραμμαρίων και

• τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

τα οποία και κατασχέθηκαν.

Το παραπάνω όχημα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 720 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή της.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: Πυκνή ομίχλη σκέπασε την πόλη

Πέθανε η Νέλιντα Πινιόν

Αλιβέρι: Πυροβολισμοί κατά του ΑΤ