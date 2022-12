Κοινωνία

Νεκρός βρέφος στη Λέσβο: Η απάντηση της ΕΛΑΣ στους “Γιατρούς Χωρίς Σύνορα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση – απάντηση στην καταγγελία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, σχετικά με το ναυάγιο βάρκας με πρόσφυγες στην περιοχή Φαρά του κόλπου Γέρας στη Λέσβο, εξέδωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου.

«Το βρέφος ήταν ήδη νεκρό όταν ακόμη η βάρκα βρισκόταν στη θάλασσα» αναφέρει σε ανακοίνωσή της Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου απαντώντας στην ΜΚΟ «Γιατροί χωρίς Σύνορα»η οποία,μια μέρα πριν,άφησε σαφείς αιχμές κατά των Αρχών επειδή δεν άφησαν μέλη της οργάνωσης να προσεγγίσουν στο σημείο που είχαν αποβιβαστεί οι επιβαίνοντες στη βάρκα.

Σημειώνοντας μάλιστα, ότι αν τους είχε επιτραπεί να επέμβουν, θα μπορούσαν να σώσουν το βρέφος. Η Αστυνομία επισημαίνει ακόμη στην εκτενή ανακοίνωσή της, ότι η ενημέρωση για το ναυάγιο έγινε από Οργάνωση η οποία ελέγχεται για κακουργηματικές πράξεις και για το λόγο αυτό δεν επιτράπηκε σε μέλη ΜΚΟ να προσεγγίσουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με αφορμή δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, που αφορούν σε ανακοίνωση της οργάνωσης «Γιατροί χωρίς Σύνορα», ανακοινώνεται ότι:

Τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης των Διευθύνσεων Αστυνομίας δικαιοδοσίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, από την αρχή του τρέχοντος έτους (2022) και μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο ερευνών που διεξάγουν καθημερινά σε χερσαίες περιοχές των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κατά τις αφίξεις μεταναστευτικών ροών, έχουν προβεί στη σύλληψη -5.497- νεοεισερχομένων ατόμων, εκ των οποίων -482- κατά τον μήνα Δεκέμβριο (2022).

Τα εν λόγω νεοεισερχόμενα άτομα οδηγήθηκαν άμεσα στα κατά περίπτωση αρμόδια Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Λέσβο και στη Χίο και στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στη Σάμο και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες πρώτης υποδοχής και υποβολής αιτημάτων για παροχή διεθνούς προστασίας.

Επισημαίνεται ότι, σε πολλές των περιπτώσεων τα ανευρεθέντα άτομα εντοπίστηκαν μετά από πολυήμερες έρευνες σε δυσπρόσιτες – δύσβατες περιοχές, σε αρκετές δε περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από στελέχη των παραπάνω αναφερομένων αστυνομικών υπηρεσιών με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Αναφορικά με την ανεύρεση νεκρού βρέφους προχθές (16-12-2022) και λόγω του ότι ο θάνατος έλαβε χώρα στο θαλάσσιο πεδίο, πραγματοποιήθηκε από το Λιμενικό Σώμα, σχετική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αρμοδιότητάς του.

Το νεκρό βρέφος κατά τον εντοπισμό του δεν έφερε ίχνη κακώσεων και από τη διενεργηθείσα χθες (17-12-2022) νεκροψία ως αιτία θανάτου, πιθανολογείται ο πνιγμός. Νεκροτομή θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα (19-12-2022).

Για την προαναφερόμενη μεταναστευτική ροή, υπήρξε αρχική ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) «Watch The Med – AlarmPhone» την 16-12-2022 και ώρα 08:43΄, αναφορικά με άφιξη -40- ατόμων στην αγροτική περιοχή «Φαρά» Γέρας στη Λέσβο. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω Μ.Κ.Ο., εμφανίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα έντονη δραστηριότητα σχετικά με τις μεταναστευτικές αφίξεις.

Την 16-12-2022 και ώρα 08:56΄, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) η οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», η οποία επισημαίνεται ότι ήδη είχε ενημερωθεί από την παραπάνω Μ.Κ.Ο., ενημέρωσε ακολούθως τις αρμόδιες Αρχές σχετικά με τη συγκεκριμένη μεταναστευτική ροή.

Την 16-12-2022 και ώρα 10:13΄, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές για την παραπάνω μεταναστευτική ροή, γνωστοποιώντας συγχρόνως την ύπαρξη νεκρού βρέφους.

Επισημαίνεται ότι, για την πραγματοποίηση των παραπάνω αναφερόμενων ερευνών, λαμβάνονται από την Ελληνική Αστυνομία, όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον με ασφαλή τρόπο διεξαγωγής τους.

Άξιο αναφοράς επίσης είναι ότι, για την Μ.Κ.Ο. «Watch The Med – AlarmPhone», που πρώτη ανήγγειλε την άφιξη της μεταναστευτικής ροής στις Αρχές, είχε σχηματιστεί κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης για τα -κατά περίπτωση – αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της κατασκοπείας, της παραβίασης μυστικών της Πολιτείας, καθώς και παραβάσεων του Κώδικα Μετανάστευσης, μετά από πολύμηνη έρευνα το έτος 2020 με την κωδική ονομασία «Αλκμήνη» (σχετ: το από 28-09-2020 Δελτίο Τύπου). Για το λόγο αυτό καθώς και για την έντονη δραστηριότητα της εν λόγω Μ.Κ.Ο. που προηγούμενα αναφέρθηκε, στη συγκεκριμένη μεταναστευτική ροή ελήφθησαν πρόσθετα αστυνομικά μέτρα επιτήρησης και ελέγχου της περιοχής.

Οι αναφερόμενες στην ανακοίνωση της οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» αιτιάσεις, περί καθυστέρησής τους, δε θεμελιώνουν από τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία ενέργειες των Αρχών τέτοιες, που να συνιστούν γενεσιουργό αιτία πρόκλησης θανάτου του βρέφους ή άλλης βλάβης και δεν υφίσταται στην προκειμένη περίπτωση ζήτημα καθυστέρησης, λόγω του ότι ο θάνατος του βρέφους ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές από την Ύπατη Αρμοστεία, από την 10:13΄ ώρα της 16-12-2022.

Μετά από επισταμένες αναζητήσεις, την 15:00 ώρα της 16-12-2022, εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος σε χερσαία περιοχή, καθώς τούτο είχε μεταφερθεί από τα παραπάνω αναφερόμενα ανευρεθέντα νεοεισερχόμενα άτομα.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια Λιμενική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλιφόρνια: Ferrari κόπηκε στα δύο - Νεκρός ο οδηγός (βίντεο)

Τροχαίο δυστύχημα: Σκοτώθηκε πέφτοντας πάνω σε τσιμεντένια περίφραξη

Μελομακάρονα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου