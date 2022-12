Καιρός

Καιρός: κρύο, τοπικές βροχές και χιόνια την Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε και που αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Δευτέρα, στην Μακεδονία, στην Θράκη, στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην ανατολική Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στα νησιά του βορείου Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά ορεινά με ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, με ένταση στα δυτικά 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 8 και πιθανώς από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα θα σημειώσει βαθμιαία πτώση και η ελάχιστη τιμή της στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες. Στην Μακεδονία, στην Θράκη, στην Θεσσαλία και στο βόρειο Αιγαίο η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν θα ξεπεράσει τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Ελλάδα θα φτάσει τους 18 βαθμούς, στη νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα τους 20 και στην υπόλοιπη χώρα τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 5 με 7 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 14 βαθμούς Κελσίου (σημ: η ελάχιστη τιμή θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες).

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα ανατολικοί, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου (σημ: η ελάχιστη τιμή θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες).

Στην Εύβοια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου (σημ: η ελάχιστη τιμή θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες).

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τις απογευματινές και βραδινές ώρες πρόσκαιρα ο καιρός θα βελτιωθεί. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 με 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 01 βαθμό έως 12 βαθμούς Κελσίου (σημ: η ελάχιστη τιμή θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, 4 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 4-5 βαθμούς χαμηλότερα). Η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά. Ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα). Η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 5 με 7 μποφόρ, ενισχυόμενοι πολύ γρήγορα έως 8 και από το απόγευμα πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Η ελάχιστη τιμή θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια, ενώ στα νότια αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις. Στα βόρεια θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι, 6 με 8 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, ενισχυόμενοι πολύ γρήγορα έως 7 και από το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 5-7 βαθμούς χαμηλότερα). Η ελάχιστη τιμή θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες.

Ο καιρός την Τρίτη

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και στα ορεινά με τοπικές χιονοπτώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα Δωδεκάνησα (περιοχή Καστελλόριζου). Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, στα δυτικά εντάσεως 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά εντάσεως 6 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 11 βαθμούς Κελσίου. Στα Δωδεκάνησα και στην νότια Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 με 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τελικός Μουντιάλ 2022 - Αργεντινή Vs Γαλλία: τα γκολ του αγώνα (βίντεο)

Παλαιό Φάληρο: Νεκρός ο 16χρονος που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι

Καλιφόρνια: Ferrari κόπηκε στα δύο - Νεκρός ο οδηγός (βίντεο)