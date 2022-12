Κοινωνία

Δολοφονία - Νεα Σμύρνη: δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε καφετέρια (βίντεο)

Δείτε βίντεο - ντοκουμέντο με την στιγμή που ο πιστολέρο ανοίγει πυρ στην Νέα Σμύρνη. Τι "βλέπει" η ΕΛΑΣ πίσω από τη μαφιόζικη επίθεση.

Δύο νεκροί αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 41 και 44 ετών, είναι τα θύματα της δολοφονικής επίθεσης με πυροβολισμούς, που δέχθηκαν από άγνωστο άνδρα, αργά το βράδυ της Κυριακής, σε γνωστό μπαρ της πλατείας Νέας Σμύρνης.

Παράλληλα, τραυματίστηκε από σφαίρα και μια 31χρονη Ελληνίδα, που καθόταν σε διπλανό τραπέζι, η οποία νοσηλεύεται στον "Ερυθρό Σταυρό".

Παράλληλα, τραυματίστηκε πολύ ελαφρά και ένας άνδρας, ο οποίος μόλις άρχισαν να πέφτουν οι πυροβολισμοί, προσπάθησε έντρομος να απομακρυνθεί, αλλά σκόνταψε και χτύπησε στο κεφάλι. Δεν χρειάστηκε, όμως, να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Ολα έγιναν λίγο μετά τις 21:30, όταν εμφανίστηκε έξω από το μαγαζί ένας μαυροντυμένος άνδρας, που φορούσε χειρουργική μάσκα, ο οποίος πήγε πήγε στο τραπέζι που καθόντουσαν τα δύο θύματα και ξαφνικά έβγαλε ένα πιστόλι και άρχισε να τους πυροβολεί. Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή.

Ο 41χρονος έχασε την ζωή του επί τόπου, ενώ ο 44χρονος κατέληξε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.

Στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις κάλυκες των 9mm ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο πιστολέρο ανοίγει πυρ. Προσοχή, σκληρές εικόνες

