Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: Οι 3 υποψήφιοι για την διαδοχή του Χρυσόστομου

Ποιοι είναι οι τρεις Μητροπολίτες που διεκδικούν την θέση του Προκαθήμενου της Εκκλησίας της Κύπρου, μετά από την εκδημία του κυρού Χρυσόστομου Β'..

Οι μητροπολίτες Λεμεσού, Πάφου και Ταμασού είναι οι τρεις Ιεράρχες, οι οποίοι πρόκειται να διεκδικήσουν το χρίσμα του Προκαθήμενου της Εκκλησίας της Κύπρου, έπειτα από το πρώτο στάδιο της ψηφοφορίας των λαϊκών που διεξήχθη χθες στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, ο Μητροπολίτης Λεμεσού, Αθανάσιος, εξασφάλισε το 35.68% των ψήφων και την πρώτη θέση.

Δεύτερος με ποσοστό 18.39% κατετάγη ο Μητροπολίτης Πάφου, Γεώργιος.

Τρίτος κατετάγη ο Μητροπολίτης Ταμασού, Ησαΐας με 18.10%.

Τέταρτος σε ψήφους είναι ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος με 14.79%, πέμπτος ο Μόρφου Νεόφυτος με 9.80% και έκτος ο Κυρηνείας Χρυσόστομος με 3.24%.

Όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, οι τρεις πρώτοι Ιεράρχες που έχουν λάβει τη ψήφο του λαού θα αποτελέσουν και τους υποψήφιους για τον αρχιεπισκοπικό θώκο, αφού η Ιερά Σύνοδος θα επιλέξει ανάμεσα τους τον νέο αρχιεπίσκοπο.

Οπως δήλωσε ο μητροπολίτης Πάφου και τοποτηρητής του αρχιεπισκοπικού θρόνου Γεώργιος, θα υπάρξει διάστημα τριών ημερών για ενδεχόμενη υποβολή ενστάσεων και την ερχόμενη Πέμπτη θα συνέλθει η Ιερά Σύνοδος για να επικυρώσει το Τριπρόσωπο, ορίζοντας ημέρα εκλογής του Αρχιεπισκόπου.

Σε δηλώσεις του ο Γενικός Έφορος Αρχιεπισκοπικών Εκλογών Γιάννης Χαριλάου δήλωσε ότι το ποσοστό συμμετοχής μέχρι τις 17.45 το απόγευμα (οι κάλπες έκλεισαν στις 18.00) διαμορφώθηκε στο 30.2% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.?

