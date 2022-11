Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυστόστομος Β': Ο επικήδειος της Σακελλαροπούλου

Κόσμος

Στην εξόδιο ακολουθία του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου Χρυσοστόμου Β' παρέστη η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μαζί με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο και την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας Νίκη Κεραμέως.

Κατά τον επικήδειο λόγο που εκφώνησε, η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου, καθώς και το έργο που αφήνει πίσω του. Μίλησε επίσης και για την σημασία της Εκκλησίας της Κύπρου.

Ακολουθεί ο επικήδειος λόγος που εκφώνησε η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας:

«Από τα βάθη της καρδιάς μου συμμετέχω κι εγώ, εκπροσωπώντας την Ελληνική Δημοκρατία, στο βαρύ πένθος της Αποστολικής Εκκλησίας της Κύπρου για την εκδημία του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κυρού Χρυσοστόμου Β΄, από κοινού με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή μας Πατριαρχεία, τις αυτοκέφαλες ορθόδοξες εκκλησίες, τον απανταχού Ελληνισμό, καθώς και το σύνολο του χριστιανικού κόσμου.

Τιμάμε τον αοίδιμο Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος κατέλιπε ιστορικής σημασίας έργο για την Εκκλησία της Κύπρου, τη μόνη που έλαβε το αυτοκέφαλο με απόφαση Οικουμενικής Συνόδου και ανά τους αιώνες ανέδειξε σεπτή χορεία Ιεραρχών, οι οποίοι όχι απλώς αφιέρωσαν τη ζωή τους στη διακονία του έθνους, αλλά σε ζοφερούς και χαλεπούς καιρούς δεν δίστασαν να τη θυσιάσουν.

Η μαρτυρική τους αυτή προσφορά προετοίμασε και ενέπνευσε τους αγώνες του Κυπριακού Ελληνισμού για ελευθερία και αξιοπρέπεια. Μια αδιάσπαστη συνέχεια αιώνων ιστορίας που συνέχεται με την ελληνική γλώσσα και την Ορθοδοξία και φέρνει στο νου τον στίχο του ποιητή του 19ου αιώνα, Βασίλη Μιχαηλίδη, γραμμένους στη γνήσια και ρωμαλέα τοπολαλιά: "Η Ρωμιοσύνη εν' φυλή συνόκαιρη του κόσμου / Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος λείψη!". Ή τα λόγια του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, "έχουμε βαθιές ρίζες και δεν είναι εύκολο να ξεριζωθούν ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία από την Κύπρο".

Ελληνισμός και Κύπρος, άλλωστε, αποτελούν έννοιες αλληλένδετες, βασισμένες σε δύο ακατάλυτα μέσα στον χρόνο στοιχεία: θρησκεία και γλώσσα. Εδώ, στη λαμπερή αυτή Νήσο της Μεσογείου, συναντήθηκαν οι αρχαίες φιλοσοφικές αναζητήσεις για το αληθές και το δίκαιο με τη διδασκαλία του χριστιανισμού περί θείου Λόγου - μια συνάντηση που δημιούργησε έναν απαράμιλλο πνευματικό πολιτισμό με διαχρονική και πανανθρώπινη αξία.

Η Εκκλησία της Κύπρου, εκτός από την μεγάλη σημασία της για την επιβίωση και την ανάπτυξη του Κυπριακού Ελληνισμού, υπήρξε πάντοτε συνοδοιπόρος της μητέρας όλων των ορθοδόξων Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, καθώς και των Πατριαρχείων Αντιοχείας, Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας. Συμμετείχε, εξάλλου, στο μεγαλύτερο εκκλησιαστικό γεγονός του 21ου αιώνα, στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας που έγινε στην Κρήτη, και αναγνώρισε το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Αυτή είναι η παράδοση, η θέση και η αποστολική ταυτότητα της Εκκλησίας της Κύπρου, τις οποίες διαφύλαξε ως κόρην οφθαλμού και καλλιέργησε, χάρη στην ακάματη προσφορά, τη γενναιότητα, το θάρρος και το ισχυρό θρησκευτικό και εθνικό του αισθητήριο ο αοίδιμος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κυρός Χρυσόστομος Β'. Την μοναδική αυτή ταυτότητα καλούνται τώρα να υπηρετήσουν, συναισθανόμενοι το ιστορικό βάρος που θα κληθούν να άρουν, οι επιγενόμενοι. Είμαι βέβαιη ότι, ακολουθώντας την στέρεη παρακαταθήκη του εκλιπόντος, θα σταθούν στο ύψος του αρχαίου αυτού Αρχιεπισκοπικού Θρόνου του μείζονος Ελληνισμού.

Αιωνία του η μνήμη!».

Στο περιθώριο της επίσκεψής της στην Κύπρο, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο. Τέλος, το απόγευμα η κυρία Σακελλαροπούλου θα συναντηθεί με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο, Τοποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου της Εκκλησίας της Κύπρου.

