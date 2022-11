Κόσμος

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β’: Το Σάββατο η κηδεία του

Οι αποφάσεις που έλαβε η Ιερά Σύνοδος Κύπρου για την εξόδιο ακολουθία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου.

Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου πρόκειται να τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β', ο οποίος εκοιμήθη το πρωί της Δευτέρας 7 Νοεμβρίου στις 06.45 το πρωί.

Της εξοδίου ακολουθίας, η οποία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία στις 12 το μεσημέρι θα προαστεί ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, καθώς και μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβε η Ιερά Σύνοδος Κύπρου, από σήμερα θα ανοιχθεί βιβλίο συλλυπητηρίων, το οποίο θα παραμείνει ανοικτό μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής. Από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο, ημέρα της κηδείας του Αρχιεπισκόπου, η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος θα ενταφιαστεί σε τάφο τον οποίο προετοίμασε ο ίδιος στον Ιερό Ναό όπου θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία.

Κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας, όλες οι καμπάνες των Ιερών Ναών της Κύπρου θα ηχήσουν πένθιμα, ενώ οι σημαίες θα παραμείνουν μεσίστιες καθ'όλη τη διάρκεια του εκκλησιαστικού πένθους μέχρι και το Σάββατο.

Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου.

Εντωμεταξύ, τα μέτρα με τα οποία η Πολιτεία θα τιμήσει τον εκδημήσαντα, Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β', αποφάσισε το υπουργικό συμβούλιο της Κύπρου, το οποίο συνεδρίασε το απόγευμα της Δευτέρας, στο Προεδρικό Μέγαρο, εκτάκτως, υπό την προεδρία της Προεδρεύουσας της Δημοκρατίας, προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτας Δημητρίου.

Το υπουργικό συμβούλιο, αφού τήρησε μονόλεπτο σιγή στη μνήμη του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, έλαβε, μετά από εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, τις εξής αποφάσεις:

Την κήρυξη δημοσίου πένθους μέχρι και την ημέρα της κηδείας, Σάββατο, 12 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του δημοσίου πένθους, θα αναρτάται μεσίστια η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλα τα σχολεία και τα κτίρια των κρατικών υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια του δημοσίου πένθους αναβάλλονται όλες οι επίσημες εκδηλώσεις. Αναβάλλεται επίσης η συμμετοχή των μελών της κυβέρνησης και των αξιωματούχων του κράτους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος και ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας θα παραστούν στην κηδεία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, οι υφυπουργοί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα υπογράψουν το βιβλίο συλλυπητηρίων για τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου.

Επικήδειο θα εκφωνήσει και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Αναστασιάδης.

