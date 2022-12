Κοινωνία

Ζαχάρω - Τροχαίο: Σκοτώθηκε νεαρός ποδοσφαιριστής (εικόνες)

Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός ακόμη ενός αυτοκινήτου που ενεπλάκη μαζί με ένα φορτηγό στη μοιραία σύγκρουση.

Μουδιασμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ζαχάρως, μετά την τραγωδία που διαδραματίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας, στο ύψος του Ανηλίου Ζαχάρως, και στοίχισε τη ζωή του Θάνου Αλεξανδρόπουλου, πατέρα ενός μικρού παιδιού.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άτυχος άνδρας οδηγούσε ΙΧΕ, το οποίο για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία συγκρούστηκε με φορτηγό, ενώ στο δυστύχημα ενεπλάκη ακόμη ένα ΙΧΕ, του οποίου ο οδηγός, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η είδηση του θανάτου του Θάνου Αλεξανδρόπουλου, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στη Ζαχάρω, όπου ζούσε και διατηρούσε γνωστή καφετέρια.

Ήταν ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός, και γνωστός σε όλο το νομό, αφού για χρόνια αγωνιζόταν ως τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Ζαχάρως, και είχε γράψει τη δική του ιστορία στο ηλειακό ποδόσφαιρο.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Χαρά, και το παιδί τους, το οποίο είναι μόλις 10 μηνών.

