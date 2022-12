Κόσμος

Σουηδία: Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε αίτημα έκδοσης δημοσιογράφου στην Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον δημοσιογράφο που ζει αυτοεξόριστος στη Σουηδία, έχει δοθεί το καθεστώς πρόσφυγα από τις Αρχές.

Το σουηδικό Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε σήμερα το αίτημα της Άγκυρας να απελαθεί στην Τουρκία ο δημοσιογράφος Μπουλέντ Κενές, κάτι που έχει θέσει ως όρο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκειμένου να εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχουν "πολλά εμπόδια" στην απέλαση του δημοσιογράφου αυτού, πρώην διευθυντή σύνταξης της αγγλόφωνης έκδοσης της εφημερίδας Zaman, επικαλούμενο την πολιτική φύση των κατηγοριών που τον βαρύνουν στην Τουρκία και το καθεστώς του πρόσφυγα που του έχει δοθεί στη Σουηδία, όπου ζει αυτοεξόριστος.

Η Άγκυρα κατηγορεί τον Κενές ότι συμμετείχε στην αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 και ότι συνδέεται με την οργάνωση του ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν.

Ειδήσεις σήμερα:

Περού: Δεκάδες διαδηλωτές νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε συγκρούσεις με τον στρατό (εικόνες)

Αχαΐα: Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο 59χρονο

Μουντιάλ Κατάρ 2022: Γυμνόστηθες πανηγύρισαν στις εξέδρες την νίκη! (εικόνες)