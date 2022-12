Πολιτική

Δίκη Χρυσής Αυγής: “όχι” σε αποφυλάκιση για Κασιδιάρη και Λαγό

Η αίτησή τους για αποφυλάκιση, απορρίφθηκε ομόφωνα από το δικαστήριο.

Απορρίφθηκαν από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων οι αιτήσεις για αποφυλάκιση που υπέβαλλαν οι Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννης Λαγός.

Το δικαστήριο ομόφωνα αρνήθηκε να κάνει δεκτές τις αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης ποινής που υπέβαλαν ο ευρωβουλευτής και ο πρώην βουλευτής, υιοθετώντας την πρόταση που υπέβαλλε νωρίτερα η Εισαγγελέας Έδρας η οποία έκρινε πως οι δύο καταδικασμένοι ως μέλη της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής πρέπει να παραμείνουν στην φυλακή.

Ομόφωνα επίσης οι δικαστές απέρριψαν την αίτηση εξαίρεσης της Εισαγγελέως Έδρας που υπέβαλλε ο Γιάννης Λαγός. Με την απόφαση τους οι δικαστές, επέβαλλαν στον κατηγορούμενο τα δικαστικά έξοδα, που κυμαίνονται μεταξύ 50 έως και 250 ευρώ. Η αίτηση εκδικάστηκε με νέα εισαγγελέα στην έδρα, την εισαγγελέα Εφετών, Ελένη Ράικου, ενώ το δικαστήριο επέβαλε στον αιτούντα τα δικαστικά έξοδα τα οποία ανέρχονται από 50 έως 250 ευρώ.

«Από την πρόταση που είναι καταχωρημένη φαίνεται ότι η εισαγγελική λειτουργός διάβασε ένα χωρίο της πρωτόδικης απόφασης. Κατά συνέπεια δεν εξέφρασε προσωπική κρίση και το αίτημα εξαίρεσης πρέπει να απορριφθεί» τόνισε η κυρία Ράικου. Τέλος με απόφαση του το δικαστήριο αποδέχθηκε αίτημα της υπεράσπισης των κατηγορουμένων, στο οποίο συναίνεσε και η Πολιτική Αγωγή, προκειμένου να κληθεί στο δικαστήριο η σύντροφος του Παύλου Φύσσα, στην αγκαλιά της οποίας είχε ξεψυχήσει ο μουσικός. Η γυναίκα έχει καταθέσει μόνο στην Αστυνομία και στην Ανακρίτρια Πειραιά.

Χυδαιότητες Κωνσταντίνου Πλεύρη με νέα επίθεση στη Μάγδα Φύσσα

Σε νέες απαράδεκτες δηλώσεις προχώρησε στη δίκη της Χρυσής Αυγής ο συνήγορος του καταδικασμένου πρώην βουλευτή της εγκληματικής οργάνωσης Γιάννη Λαγού, Κωνσταντίνος Πλεύρης.

Αρχικά, ο Πλεύρης ζήτησε εξαίρεση της εισαγγελέως, λέγοντας: «Κράτος δικαίου στην Ελλάδα δεν υπάρχει, υπάρχουν σωστοί δικαστές. Τον Ντερτιλή τον είχαν 38 χρόνια παράνομα φυλακή(...). Ο ναζισμός στην Ελλάδα δεν απαγορεύεται, προηγήθηκε η ΠτΔ που είπε ότι "η δημοκρατία ενίκησε". Έχουμε στη συνέχεια βουλευτές που ύψωσαν πινακίδες "δεν είναι αθώοι", ετερόκλητος όχλος συγκεντρώθηκε απ'έξω».

«Εγώ σας δηλώνω ότι είμαι ακροδεξιός, χουντικός, φασίστας, ναζί, δεν είναι αδίκημα. Οι δικηγόροι που μιλάνε για τη δίκη στην τηλεόραση για να μονολογούν. Όταν κάνει δηλώσεις η ΠτΔ "η δημοκρατία ενίκησε" τι νόημα έχει το Εφετείο. Έχουμε στείλει διάφορες αιτήσεις και κανείς δεν απήντησε, ούτε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας ούτε η κα Σακελλαροπούλου», είπε μετά, προσθέτοντας:

«Ζητάμε την εξαίρεση της κας εισαγγελέως γιατί η κα εισαγγελέας ασχολήθηκε με ιδεολογία, εμείς ασχολούμαστε με αξιόποινη πράξη και όχι ιδεολογία. Αυτό είναι το ποινικό δικαστήριο. Γιατί αναφέρθηκε στην ιδεολογία του κ. Λαγού; Και δε θα μας πει οποιοσδήποτε, έχουμε το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Κατηγορηθήκαμε για τις ιδέες μας και γιατί πολιτικοποίησε την ποινική δίκη η κα εισαγγελέας και μιλάει για ναζισμό».

Σε ερώτηση της προέδρου της έδρας αν ζητά εξαίρεση από όλη τη δίκη, ο Πλεύρης είπε «ναι, κι έχουμε παράπονο γιατί δεν μας προστατέψατε».

Επιτέθηκε στη Μάγδα Φύσσα

Συνεχίζοντας το παραλήρημα και αναφερόμενος στον εντολέα του και στη μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα, υποστήριξε πως «τον είπε "δολοφόνο" κι εσείς δεν τη διορθώσατε. Αυτή είναι η κα Φύσσα (σ.σ. σε αυτό το σημείο ο Πλεύρης προσκόμισε φωτογραφία στο δικαστήριο) και δεν είναι αναρχική, είναι μια κομμουνίστρια που χαιρετάει έτσι (σ.σ. σε αυτό το σημείο έδειξε σηκωμένη γροθιά) και δε μου επιτρέψατε να κάνω ερώτηση για το Μελιγαλά».

Στη συνέχεια, όπως μεταδίδει το GoldenDawnWatch, χωρίς καμία ντροπή είπε: «Και εδώ η κα Φύσσα απευθύνθηκε και στους αστυνομικούς λέγοντας "πιάστε τους φασίστες". Δεν παρεμβήκατε. Θέλουμε να σταματήσουμε εδώ για να αποφανθείτε για την κα εισαγγελέα».

> Ζητάμε την εξαίρεση της κας εισαγγελέως γιατί η κα εισαγγελέας ασχολήθηκε με ιδεολογία, εμείς ασχολούμαστε με αξιόποινη πράξη και όχι ιδεολογία. Αυτό είναι το ποινικό δικαστήριο. Γιατί αναφέρθηκε στην ιδεολογία του κ. Λαγού; >#GDtrial — GoldenDawnWatch (@GoldenDawnWatch) December 19, 2022

