Κάμερες σε στολές αστυνομικών - Σε ποιές περιοχές

Πότε θα τοποθετηθούν κάμερες στις στολές των αστυνομικών. Ποιοι ακριβώς θα τις φέρουν.

Η εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 75/2020 από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων / Ο.Π.Κ.Ε. – Ο.Ε.Δ. αποφασίστηκε με την υπ’ αριθ. 7512/3/377 σημερινή (19/12/2022) απόφαση του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων & Διαχείρισης Κρίσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, οι κάμερες στις στολές των αστυνομικών θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, από τις 06:00 της Τρίτης 20/12 έως τις 06:00 της Τρίτης 27/12 εντός της εδαφικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Ασφαλείας Εξαρχείων, Ομονοίας, Κολωνού, Κυψέλης, Αγίου Παντελεήμονα, Συντάγματος, Ακροπόλεως, και ειδικότερα:

Στην περιφέρεια του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων, που περικλείεται από τις οδούς 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), Λ. Αλεξάνδρας, Κόνιαρη, Μελίνας Μερκούρη, Ευέλπιδος Ρογκάκου Ηλία, Οίτης, Σίνα, Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), Λ. Αλεξάνδρας,

Στην περιφέρεια του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα, που περικλείεται από τις οδούς Λ. Κηφισού, Λιοσίων, Ζορμπά, Αγίου Δημητρίου Όπλων, Ρικάκη, Στρατηγού Δαγκλή, Καπιδάκη, Λ. Ιωνίας (γραμμές Η.Σ.Α.Π.), Νικοπόλεως, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), Ιουλιανού, Λιοσίων, Δομοκού, Ζαχία, Κωνσταντινουπόλεως, Σεπολίων, Αγίου Μελετίου, Δυρραχίου, Λ. Κηφισού, Λιοσίων,

Στην περιφέρεια του Τμήματος Ασφαλείας Κυψέλης, που περικλείεται από τις οδούς 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), Αμοργού, Τραυλαντώνη, Ελικώνος, Κοκκερέλ, Αγίων Αναργύρων, Λεοντίου, Γανυμήδου, Κουρτίου, Ειρηναίου, Ωρίωνος, Αυξεντίου, Ελληνικού, Μουσών, Καρπενησιώτη, Μπουαίων, Αυγερινού, Ανηφορίτη, Σπυριδόγιαννη, Ζολιώτη, Κυρίλλου Λουκάρεως, Λ. Αλεξάνδρας, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), Αμοργού,

Στην περιφέρεια του Τμήματος Ασφαλείας Ομονοίας, που περικλείεται από τις οδούς Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Σεπολίων, Ιουλιανού, Πατησίων, Αιόλου, Λυκούργου, Πειραιώς, Παναγή Τσαλδάρη, Πέτρου Ράλλη, Σαλαμίνος, Αγίας Άννης,

Στην περιφέρεια του Τμήματος Ασφαλείας Ακροπόλεως, που περικλείεται από τις οδούς Αιόλου, Πανεπιστημίου, Εδουάρδου Λω, Σταδίου, Φιλελλήνων, Σιμωνίδου, Λ. Βασ. Αμαλίας, Λ. Συγγρού, Αμβροσίου Φραντζή, Κασομούλη, Λεωφ. Βουλιαγμένης, Φιλομήλας, Ζεύξιδος Ελευθερίας, Γράμμου, Μπακνανά, Βιέννα, Ακρωτηρίου, Πρασινίκα, Κράτητος, Λ. Συγγρού, Λαγουμιτζή, Καλλιρόης, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ερμού, Αθηνάς, Λυκούργου,

Στην περιφέρεια του Τμήματος Ασφαλείας Κολωνού, που περικλείεται από τις οδούς Δυρραχίου, Σεπολίων, Κωνσταντινουπόλεως, Ιωαννίνων, Βασιλείου του Μεγάλου, Π. Ράλλη, Σαλαμινίας, Αγίας Άννης, Μαρκόνι, Λ. Αθηνών, Λ. Κηφισού,

Στην περιφέρεια του Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος, που περικλείεται από τις οδούς, Σταδίου, Εδουάρδου Λω, Σίνα, Οίτης, Ευέλπιδος Ρογκάκου Ηλία, Κλεομένους, Λουκιανού, Αριστίππου, Χοϊδά, Αριστοδήμου, Μελίνας Μερκούρη, Λάχητος, Κόκκαλη Πέτρου, Λ. Βασ. Σοφίας, Λούρου, Λαοδικείας, Νυμφαίου, Βακχυλίδου, Αλκμάνος, Σατόμης, Ρούμελης, Ούλωφ Πάλμε, Ευφρονίου, Διοχάρους, Ουμπλιανής, Λ. Βασ. Αλεξάνδρου, Μιχαλακοπούλου, Λ. Βασ. Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Αθανασίου Διάκου, Λ. Συγγρού, Λ. Βασ. Αμαλίας, Σιμωνίδου, Φιλελλήνων, Σταδίου, Εδουάρδου Λω.

Για τα δικαιώματα που απορρέουν από το Π.Δ. 75/2020 σχετικά είναι τα άρθρα του 10 και 13.

Σε σχετική συνέντευξή του («Παραπολιτικά») ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, σημείωνε πως «έχει ήδη ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός από το αρχηγείο της Αστυνομίας και βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αφορά σε 2.000 κάμερες που θα φέρουν τα στελέχη της Ομάδας ΔΙΑΣ και άλλες 500 κάμερες οχημάτων της Άμεσης Δράσης.

Με τον τρόπο αυτόν γίνεται πράξη η δέσμευση που είχαμε αναλάβει. Μια δέσμευση ενίσχυσης του αισθήματος ασφαλείας και δικαιοσύνης των πολιτών, αλλά και τόνωσης του ηθικού των ενστόλων μας που επιχειρούν καθημερινά στον δρόμο».

