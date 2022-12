Life

Τηλεθέαση: Το Μουντιάλ σάρωσε σε ΑΝΤ1 και ANT1+ - Πόσοι είδαν τον Τελικό

Tα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έπαιξαν μπάλα σε ANT1 και ΑΝΤ1+, και οι τηλεθεατές δεν έχασαν λεπτό από τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου! Δείτε τι κατέγραψαν οι μετρήσεις της Nielsen για την τηλεθέαση.

Το Μουντιάλ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη μάχη της τηλεθέασης, με τον ΑΝΤ1 να είναι η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών, στο σύνολο ημέρας τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54, όσο και στο γενικό σύνολο, από την έναρξη την Κυριακή 20 Νοεμβρίου μέχρι και τη λήξη του, την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, από την Κυριακή 20 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, ο ΑΝΤ1 υπερίσχυσε όλων των καναλιών, με μέσο όρο 16,5%, και 3 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, στο κοινό 18-54, ενώ στο σύνολο κοινού ήταν επίσης πρώτος με μέσο όρο 15,7%.

Η Αργεντινή έγραψε το δικό της χρυσό κεφάλαιο στην ιστορία του Μουντιάλ και κατέκτησε το τρόπαιο της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης σε έναν Τελικό, μια αληθινή ποδοσφαιρική μονομαχία, που καθήλωσε την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στον ΑΝΤ1 3.442.810 τηλεθεατές για έστω και 1’ στο σύνολο κοινού.

Η μάχη Αργεντινής – Γαλλίας, μαζί με την παράταση και τη διαδικασία των πέναλτι, σημείωσε 64,5% κατά μέσο όρο στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ το 70,1% των ανδρών ηλικίας 18-54 έδωσαν το «παρών» στο ματς.

Αμείωτο, όμως, ήταν το ενδιαφέρον και του γυναικείου κοινού για τον Τελικό, με τις γυναίκες 45-54 να φτάνουν το 60,8%.

Στη διαδικασία των πέναλτι, η τηλεθέαση άγγιξε το 71,4% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ χτύπησε κόκκινο με 81,7% στους άνδρες 18-24!

Όλοι οι αγώνες του FIFA WORLD CUP QATAR 2022™ στον ΑΝΤ1, από το πρώτο σφύριγμα της πρεμιέρας (20.11) μέχρι και τον Τελικό (18.12), κατέγραψαν μέσο όρο 26,9% στο σύνολο κοινού, και 28,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 με τους άνδρες να σκοράρουν 38,8%, ενώ οι πιο φανατικοί του Μουντιάλ 2022 ήταν οι άνδρες ηλικίας 18-24 με 48,9%!

Αξίζει να σημειωθεί πως το ΑΝΤ1+ σημείωσε, χθες Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, νέο ρεκόρ επισκεψιμότητας, καταγράφοντας, από όλες τις συσκευές, πάνω από 550.000 views.

Μετά το Μουντιάλ Ανδρών 2022, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ θα «στήσει κερκίδα» και για το Μουντιάλ Γυναικών 2023, που θα διεξαχθεί από 20 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου, σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

