Πολιτική

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Το Flyover θα παραδοθεί από την κυβέρνηση της ΝΔ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός για το Flyover.

Την πεποίθηση ότι θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή που θα παραδώσει το έργο του fly over στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε μια τετραετία από σήμερα (σ.σ. στο τέλος του 2026), εξέφρασε το μεσημέρι, από τη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης για το οδικό πρότζεκτ, προϋπολογισμού 373,2 εκατ. ευρώ.

«Το έργο αυτό σχεδιάστηκε, μελετήθηκε, συμβασιοποιήθηκε και θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται από την κυβέρνηση της ΝΔ και πιστεύω ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι αυτή που θα το παραδώσει» υπογράμμισε ο κ.Μητσοτάκης, ο οποίος χαρακτήρισε το fly over ως ένα έργο καινοτόμο από πολλές απόψεις, όχι μόνο τεχνικά, αλλά και χρηματοδοτικά, καθώς είναι το πρώτο οδικό αυτής της έκτασης, που γίνεται με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΣΔΙΤ) και αξιοποιεί το εργαλείο των πληρωμών διαθεσιμότητας.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ακόμα ότι μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του και για 26 χρόνια ο ανάδοχος θα αναλάβει τη συντήρηση του νέου δρόμου, o οποίος θα ανακουφίσει κυκλοφοριακά και θα κάνει πιο ασφαλή μια οδική αρτηρία που ήταν κορεσμένη σχεδόν από τη στιγμή που σχεδιάστηκε.

Ζήτησε δε από το σχήμα των ανάδοχων εταιρειών (ΑΒΑΞ-Μυτιληναίος) να παραδώσουν το fly over νωρίτερα από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κάτι για το οποίο είπε ότι παρά τις τεχνικές προκλήσεις του έργου δεν έχει καμία αμφιβολία ότι θα το καταφέρουν.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμα στο Μετρό Θεσσαλονίκης, κάνοντας λόγο για πάλη της κυβέρνησης με κατεστημένα συμφέροντα και αντιλήψεις, «που δεν ήθελαν το έργο να κατασκευαστεί με τον τρόπο που κατασκευάστηκε», ενώ επανέλαβε ότι στο τέλος του 2023-αρχές του 2024 η πόλη θα έχει «και Μετρό και αρχαία».

Για τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) είπε ότι η τρέχουσα αναβαθμισμένη κατάστασή του δεν έχει καμία σχέση με αυτή που παρελήφθη το 2019 από τη σημερινή κυβέρνηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζαχάρω - Τροχαίο: Σκοτώθηκε νεαρός ποδοσφαιριστής (εικόνες)

“Κιβωτός” - πατήρ Αντώνιος: η λιποθυμία, η “αποκαθήλωση” και οι “κουκουλοφόροι μάρτυρες” (εικόνες)

Πετρέλαιο θέρμανσης - Επιδότηση: παράταση, αλλά σε μικρότερο ύψος