ΗΠΑ για S-300 στην Κρήτη: Η Ελλάδα θα αποφασίσει αν θα τους στείλει στην Ουκρανία

Το σχόλιο εκπροσώπου του State Department, για την ενδεχόμενη αποστολή των S-300 της Κρήτης στην Ουκρανία και την αντικατάσταση τους από το αμερικανικό σύστημα Patriot.

To Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε δημοσίως να ασκήσει πίεση στην Αθήνα για το αίτημα της Ουάσιγκτον να παραχωρήσει τους ρωσικούς πυραύλους S-300 στην Ουκρανία αφήνοντας την ελληνική κυβέρνηση να αποφασίσει για ένα αίτημα που έχει διατυπωθεί πριν από την επίσημη επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Μάιο, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχολιάζοντας στον ANT1 τις δηλώσεις του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ρωσίας στην Κριμαία Georgy Muratov,που προειδοποίησε την Ελλάδα να μην μεταφέρει ρωσικά αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα S-300 στην Ουκρανία, λέγοντας ότι θα ήταν «παράλογη επίδειξη εχθρότητας προς τη Ρωσία», ανέφερε.

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζουν την αεροπορική απειλή που συνιστά η Ρωσία για την Ουκρανία και η αεράμυνα εξακολουθεί να αποτελεί θέμα προτεραιότητας συζήτησης όσον αφορά την παροχή βοήθειας για την ασφάλεια. Συνεχίζουμε να αναζητούμε τρόπους για να υποστηρίξουμε καλύτερα την Ουκρανία για να προστατεύσουμε τον πληθυσμό της και να προστατεύσουμε την ευρύτερη υποδομή της ώστε να μπορέσει να επιβιώσει από αυτές τις φρικτές επιθέσεις.

Κάθε χώρα παίρνει τις δικές της αποφάσεις για τους καλύτερους τρόπους με τους οποίους μπορεί να υποστηρίξει την Ουκρανία και εκτιμούμε τους πολλούς τρόπους με τους οποίους η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, έχει δείξει την υποστήριξή της”.

