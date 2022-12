Κόσμος

Μοναχή καταγγέλλει όργια: “Iερέας με εξανάγκαζε σε τρίο”

Για πορνογραφικές ταινίες, ομαδικό σεξ με άνδρες και γυναίκες, καθώς και με τον ίδιο τον ιερέα Μάρκο Ιβάν Ρούπνικ μιλά η 58χρονη σήμερα μοναχή.



Κάνοντας πλύση εγκεφάλου σε μοναχές, ένας Σλοβένος ιερέας τις εξανάγκαζε να βλέπουν πορνογραφικές ταινίες και να κάνουν σεξ με πολλούς συντρόφους... εν ονόματι της Αγίας Τριάδας. Ο ιερέας Μάρκο Ιβάν Ρούπνικ, που βρίσκεται στο κοντινό περιβάλλον του Πάπα Φραγκίσκου, κατηγορείται ότι πριν από 30 χρόνια έπειθε με τον... τρόπο του μοναχές να κάνουν σεξ μαζί του, αλλά και με άλλες καλόγριες.

Επιστρατεύοντας το ψυχοπνευματικό του χάρισμα, όπως γράφει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», ο ιερέας Ρούπνικ όχι μόνο κατάφερε να πείθει αυτή και δεκάδες άλλες να κάνουν «τρίο», αλλά και να παρακολουθούν πορνογραφικό υλικό.Όπως υποστηρίζει το βρετανικό δημοσίευμα, την εποχή των καταγγελιών, ο 68χρονος σήμερα Ρούπνικ, ήταν πνευματικός διευθυντής σε μοναστήρι στη Σλοβενία. Η πρώην μοναχή, που σήμερα είναι 58 ετών, ισχυρίζεται ότι το θέμα είχε «θαφτεί» από το Βατικανό, ωστόσο τώρα οι καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας εκθέτοντάς τον ανεπανόρθωτα.

Σε συνέντευξή της στην έγκυρη ιταλική εφημερίδα «Domani», εξηγεί ότι «ο πατέρας Μάρκο άρχισε αργά και γλυκά να εισβάλει στον ψυχολογικό και πνευματικό της κόσμο, εκμεταλλευόμενος την εύθραυστη συναισθηματική της κατάσταση.Χρησιμοποιώντας τη σχέση της με τον Θεό, την ωθούσε να έχει σεξουαλικές εμπειρίες μαζί του, αλλά και με άλλες μοναχές. Αφού έκανε μαζί της σεξ, την απειλούσε ότι δεν πρέπει να ανοίξει το στόμα της κατά την διάρκεια της παραμονής της στο μοναστήρι του, από το 1987 έως το 1994.

Η ίδια εκτιμά ότι ο Σλοβένος Ρούπνικ έχει κακοποιήσει σεξουαλικά έως και 20 μοναχές.

Υποστηρίζει επίσης ότι η ίδια έκανε επανειλημμένες προσπάθειες να τον καταγγείλει, ωστόσο, τα ανώτερα κλιμάκια του Ιησουίτη ιερέα τον προστάτευαν. Η πρώτη καταγγελία σε βάρος του, όπως λέει, έγινε το 1994 στη Σλοβενία, όμως η κοινότητα των Ιησουιτών προτίμησε τη σιωπή, καθώς ο ίδιος αποκτούσε διεθνή θαυμασμό με το έργο του.

Στο μεταξύ, όπως τονίζει, και άλλες μοναχές είχαν την ίδια... τύχη: Τις ταπείνωνε, τις ανάγκαζε να βλέπουν πορνογραφικές ταινίες και τις εξανάγκαζε σε ομαδικό σεξ.

«Αυτό Θα έπρεπε να είχε σταματήσει πριν από 30 χρόνια», λέει η γυναίκα υπό καθεστώς ανωνυμίας στην εφημερίδα «Domani».

Οι ισχυρισμοί της εξανάγκασαν προχθές το Τάγμα των Ιησουιτών του Πάπα Φραγκίσκου να ζητήσει και από άλλα θύματα να υποβάλουν καταγγελίες εναντίον του Ρούπνικ. Το συμπέρασμα είναι ότι ο Ρούπνικ είχε ουσιαστικά αθωωθεί από το Βατικανό δύο φορές παρά τις μαρτυρίες γυναικών που υποστήριζαν ότι τις κακοποίησε σεξουαλικά και πνευματικά. Οι Ιησουίτες ζήτησαν νέα στοιχεία εναντίον του Ρούπνικ με στόχο να συγκαλύψουν το σκάνδαλο, γράφει η εφημερίδα Daily Mail.

