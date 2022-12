Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Αργεντινή: Ντελίριο στο Μπουένος Άιρες (εικόνες)

Η τρέλα δεν έχει τέλος στην Αργεντινή για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο κόσμος έχει ξεχυθεί στους δρόμους για να γιορτάσει με τους παγκόσμιους πρωταθλητές την κατάκτηση του τροπαίου.

Ντελίριο! Η τρέλα δεν έχει τέλος στην Αργεντινή. Μετά από μια Κυριακή ατελείωτων εορτασμών σε όλη τη χώρα, σήμερα, ημέρα εθνικής αργίας για να γιορτάσει ο κόσμος με τους παγκόσμιους πρωταθλητές, οι οποίοι προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ezeiza γύρω στις 07:23, το πάρτι είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Το γαλανόλευκο Airbus A330 της εταιρείας Aerolineas Argentinas που μετέφερε τους παγκόσμιους πρωταθλητές, έφερε την επιγραφή «μία ομάδα, μία χώρα, ένα όνειρο» και στο πίσω φτερό του είναι οι εικόνες του Μέσι, του Ροντρίγκο ντε Πολ και του Άνχελ ντι Μαρία. Από εκείνη την ώρα εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι πήγαν στον Οβελίσκο, το πιο εμβληματικό σημείο της Πρωτεύουσας, για να περιμένουν τον Μέσι και τους υπόλοιπους παγκόσμιους πρωταθλητές. Ένα πραγματικό κύμα γαλανόλευκων χρωμάτων έχει καταλάβει ήδη την «9η Ιουλίου» και τους παρακείμενους δρόμους, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν ένα καλό μέρος για να δουν το λεωφορείο με τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Ωστόσο, επιβεβαιώθηκε ότι η διαδρομή του ανοικτού λεωφορείου που μεταφέρει τους παγκόσμιους πρωταθλητές τροποποιήθηκε, για λόγους ασφαλείας, οπότε δεν θα περάσει από τον Οβελίσκο όπως είχε προγραμματιστεί.

Δεν θα περάσει ούτε από την Casa Rosada, το προεδρικό μέγαρο, που έτσι κι αλλιώς δεν ήταν στην αρχική διαδρομή. Μετά τον τελευταίο παγκόσμιο τίτλο, το 1986, ο Ντιέγκο Μαραντόνα εμφανίστηκε στο προεδρικό μπαλκόνι με το τρόπαιο, στο πλευρό του προέδρου Ραούλ Αλφονσίν. Τα τείχη του Μπουένος Άιρες γκρεμίστηκαν για να περάσουν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Η Αργεντινή υποδέχθηκε τα ξεμερώματα της Τρίτης (τοπική ώρα) τον Λιονέλ Μέσι και την παρέα του κρατώντας στην αγκαλιά τους έναν τίτλο που έψαχναν απ' το 1986. Να σημειωθεί ότι το 2021, κατά την επιστροφή από τη νικηφόρα διαδρομή του Κόπα Αμέρικα στη Βραζιλία, το λεωφορείο χρειάστηκε τέσσερις ώρες για να διανύσει δέκα χιλιόμετρα.

Το λεωφορείο των Αργεντινών παγκόσμιων πρωταθλητών ξεκίνησε στις 16:45 (ώρα Ελλάδας) από την έδρα της Αργεντινής Ομοσπονδίας (AFA) στο Μπουένος Άιρες. Το λεωφορείο έφυγε από το συγκρότημα AFA, 32 χλμ. από την καρδιά της πρωτεύουσας. Στο Μπουένος Άιρες έχει στηθεί ένα πάρτι, γιγάντιο, δυσανάλογο, οι λεωφόροι του στο κέντρο γεμάτοι με εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο.

Έχουν φτάσει από παντού, κατά οικογένειες, από τα προάστια της πρωτεύουσας, από τις επαρχίες, από το Ροσάριο-γενέθλια πόλη του Μέσι- όπου θα βρεθεί αύριο ο διάσημος Αργεντινός. «Muchaaachos... ahora ganamos la tercera» (τώρα έχουμε κερδίσει το τρίτο), το τραγούδι που έγινε ο ανεπίσημος ύμνος των Αργεντινών οπαδών αντηχεί κατά μήκος των κεντρικών λεωφόρων, κλειστών στην κυκλοφορία, εναλλασσόμενο με τον εθνικό ύμνο, το «Coronados de gloria». (εστεμμένοι με τη δόξα). Στον περίφημο Οβελίσκο, ένας ωκεανός από γαλάζιες και λευκές φανέλες της Albiceleste. Σύμφωνα με τις αρχές του Μπουένος Άϊρες, ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο, το βράδυ της Κυριακής που πανηγύρισαν τη νίκη κόντρα στη Γαλλία (2-2/3-3/ 4-2 στα πέναλτι). Αριθμός που θα ξεπεραστεί χωρίς δυσκολία σήμερα.





