Θάνατος 16χρονου Ρομά: Τι δήλωσε ο αστυνομικός στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Νέα δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος του αστυνομικού, που πυροβόλησε στο κεφάλι ανήλικο Ρομά στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, άσκησε ο εισαγγελέας, σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε στο κεφάλι το δεκαεξάχρονο Ρομά κατά τη διάρκεια καταδίωξης, με αποτέλεσμα ο νεαρός μετά από οκτώ ημέρες νοσηλείας να καταλήξει. Ο 34χρονος, μίλα στον ΑΝΤ1 για τη νέα δίωξη σε βάρος του.

"Περιμένω με αγωνία να με καλέσει ο ανακριτής προκειμένου να απολογηθώ και να δώσω εξηγήσεις, για τη νέα δίωξη σε βάρος μου, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο" δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο αστυνομικός.

Μέσα στις επόμενες ημέρες ο ανακριτής αναμένεται να καλέσει τον αστυνομικό για τη συμπληρωματική απολογία.



Εχθές το συμβούλιο πλημμελειοδικών, αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος ο 34χρονος, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακριτή για την προφυλάκιση του ή μη.

"Και αυτή την φορά θα παρουσιαστούμε άμεσα ενώπιον του κου Ανακριτού για να αντιμετωπίσουμε την νέα ποινική δίωξη και θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση μας τεθεί για να βοηθήσουμε την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη να εκδώσει μια δίκαιη απόφαση¨" είπε ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος του 34χρονου.

Ο Παναγιώτης Σαμπάνης, πρόεδρος ομοσπονδίας Ρομά δήλωσε πως" Περιμέναμε μία διαφορετική απόφαση από τη δικαιοσύνη, έκρινε ότι ο αστυνομικός έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος εμείς πιστεύουμε στην Ελληνική δικαιοσύνη πιστεύουμε ότι θα ξανά καλέσουν τον αστυνομικό για να καταθέσει γιατί αλλάζει η κατηγορία το παιδί έχει φύγει από τη ζωή και καταλαβαίνετε Η κατάσταση στην οικογένεια είναι δύσκολη εμείς προσπαθούμε να εμψυχώσουμε την οικογένεια τον μπαμπά τη μαμά τη γυναίκα ρόλος μας είναι αυτός Τι να κάνουμε άλλο ..."

Οι δικαστικές αρχές μετά την συμπληρωματική απολογία του αστυνομικού, θα κληθούν να αποφασίσουν εκ νέου για την τύχη του.

