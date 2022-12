Υγεία - Περιβάλλον

Γρίπη των πτηνών: Η “πιο καταστροφική” όλων των εποχών στην Ευρώπη

Τουλάχιστον 50 εκατομμύρια πτηνά έχουν σφαγιαστεί σε εκτροφεία όπου εντοπίστηκε ο ιός.Έχουν πληγεί 37 χώρες και έχουν εντοπιστεί 2.500 εστίες.



Η Ευρώπη βιώνει εδώ και πάνω από έναν χρόνο «την πιο καταστροφική» γρίπη των πτηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γηραιά Ήπειρο, καθώς περίπου 50 εκατομμύρια πτηνά έχουν σφαγιαστεί σε εκτροφεία όπου εντοπίστηκε ο ιός, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές.

Από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022 η Ευρώπη πλήττεται «από την καταστροφικότερη, υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών (HPAI)». Έχουν πληγεί 37 χώρες και έχουν εντοπιστεί 2.500 εστίες σε πτηνοτροφεία, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και του κοινοτικού εργαστηρίου για τη γρίπη των πτηνών.

Οι απώλειες σε όρνιθες, πάπιες ή γαλοπούλες στα πτηνοτροφεία είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερες αφού στον αριθμό των 50 εκατομμυρίων πτηνών που σφαγιάστηκαν δεν περιλαμβάνονται οι σφαγές για προληπτικούς λόγους γύρω από τις εστίες της νόσου.

Η γρίπη των πτηνών δεν έχει υποχωρήσει από τον Σεπτέμβριο και μάλιστα οι μολύνσεις διπλασιάστηκαν όσο πλησίαζε ο χειμώνας.

Η EFSA επισημαίνει ότι «για πρώτη φορά» δεν υπήρξε κάποια ανάπαυλα ανάμεσα στα δύο κύματα της επιδημίας, αφού ο ιός δεν εξαφανίστηκε το καλοκαίρι. Και όταν μπήκε το φθινόπωρο η επιδημία φάνηκε να επιδεινώνεται σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, αφού καταγράφηκαν κρούσματα σε πάνω από το 35% των πτηνοτροφείων. Από τις 10 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου εντοπίστηκαν σε 18 ευρωπαϊκές χώρες περίπου 400 εστίες, με τις περισσότερες από αυτές στη Γαλλία, τη Βρετανία και την Ουγγαρία.

Ο ιός έχει επίσης εντοπιστεί περισσότερες από 600 φορές σε άγρια πουλιά, ιδίως υδρόβια (πάπιες, κύκνοι).

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η EFSA «εξετάζει τη διαθεσιμότητα εμβολίων για την HPAI και μελετά τις πιθανές στρατηγικές εμβολιασμού», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, που αναμένονται με ανυπομονησία από τους εκτροφείς, θα ανακοινωθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

