Επίδομα θέρμανσης: παράταση για τις αιτήσεις

Πότε λήγει η νέα διορία που έχουν οι δικαιούχοι για την υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης.

Τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης μέχρι και τις 13 Ιανουαρίου, θα έχουν όσοι δεν πρόλαβαν να το πράξουν μέχρι την προθεσμία που έχει δοθεί αρχικά, δηλαδή την 9η Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση η τροποποίηση γίνεται λόγω της ανάγκης χορήγησης επιδόματος σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών πετρελαίου θέρμανσης εσωτερικής καύσης (DIESEL), φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνης), φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, βιομάζας (πέλετ) και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης.

Δυνητικά οι δικαιούχοι ήταν 1,3 εκατομμύρια.

Αίτηση υποβλήθηκε από 1,146 εκατομμύρια δικαιούχους.

