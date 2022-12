Κοινωνία

Τροχαίο - Πολυτεχνείο: Αυτοκίνητο “γκρέμισε” φανάρι

Οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, προσέκρουσε σε διαχωριστικό διάζωμα και ξήλωσε φωτεινό σηματοδότη.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Πατησίων, στο ύψος του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε κολώνα.

Ο οδηγός κινούνταν από την Ομόνοια προς το Πολυτεχνείο και κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προκλήθηκε το τροχαίο, με το αυτοκίνητο να ανεβαίνει στο διαχωριστικό διάζωμα και να ξηλώνει ένα φανάρι αλλά και ταμπέλες.

Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές, με τον οδηγό να καταφέρνει ευτυχώς να βγει σώος από το όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας αλλά και γερανός που απομάκρυνε το αυτοκίνητο.

