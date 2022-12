Κόσμος

Repubblica για “Qatar Gate”: Ο Παντσέρι “βάζει στο κάδρο” τρεις ευρωβουλευτές

Αμυντική τακτική προσάπτει ο ιταλικός Τύπος στον «εγκέφαλο» του Qatargate, ο οποίος φέρεται να παραδέχτηκε κάποιες από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.





Πρόθυμος να μιλήσει και να δώσει ονόματα στις βελγικές εισαγγελικές αρχές εμφανίστηκε ο Αντόνιο Παντσέρι, ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής ο οποίος εμφανίζεται να είναι ο «εγκέφαλος» του σκανδάλου Qatargate.

Όπως αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η Repubblica, κατά την απολογία του στους Βέλγους εισαγγελείς ο Παντσέρει φέρεται να ομολόγησε και να αποδέχτηκε κάποιες από τις κατηγορίες που του προσάπτονται.

«Σε αντάλλαγμα, θα λαμβάναμε 50.000 ευρώ», φέρεται να είπε κάποια στιγμή, παραδεχόμενος ουσιαστικά ότι χρηματίστηκε.

Οι 3 ευρωβουλευτές που κατονόμασε

Παράλληλα, έδωσε και κάποια ονόματα προκειμένου να πέσει «στα μαλακά».

Δηλώνοντας έτοιμος να συνεργαστεί και να δώσει πληροφορίες για άλλους ευρωβουλευτές, ο Παντσέρι «έδειξε» πρώτα τον κεντροαριστερό Φραντσέσκο Κοτζολίνο από το Δημοκρατικό Κόμμα. Πρόκειται για τον άνθρωπο που θα έπαιρνε τη θέση του Παντσέρι στην Ευρωβουλή για να προωθήσει τα συμφέροντα του Κατάρ και του Μαρόκο.

Επιπλέον, ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής ανέφερε και το όνομα του σοσιαλιστή ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα, για τον οποίο είπε ότι «επισκέφθηκε το Κατάρ», αλλά και αυτό της σοσιαλδημοκράτισσας Μαρίας Αρένα, για την οποία είπε: «ξέρω ότι πήγε μια φορά στο Κατάρ και πήρε δώρα».

Ο Παντσέρι φέρεται, επίσης, να επιβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο του πρεσβευτή του Μαρόκου στην Πολωνία, Αμπντεραχίμ Ατμούν, ως ο ενδιάμεσος ανάμεσα στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας με τους Ιταλούς που εμπλέκονται στο Qatargate.

Στην κατάθεσή του ο «εγκέφαλος» του σκανδάλου διαφθοράς φέρεται, σύμφωνα με τη La Reppublica, να εξηγεί ότι η «συμφωνία» με το Κατάρ γεννήθηκε το 2019, αφού ο ίδιος απέτυχε να επανεκλεγεί στο Ευρωκοινοβούλιο.

Κατά την εκτίμηση των Ιταλών δημοσιογράφων, πρόκειται για μια «αμυντική» προσπάθεια του Παντσέρι για να πείσει τους εισαγγελείς ότι δεν πήρε λεφτά την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής. Ο ίδιος, δε, φέρεται να έχει πει ότι «τα χρήματα στο σπίτι μου δεν προορίζονταν για κάποιον άλλο».

Τα 700.000 ευρώ σε 50ευρα που βρέθηκαν σε επτά πακέτα μέσα σε βαλίτσα κάτω από το κρεβάτι, αλλά και σε χρηματοκιβώτιο στο σαλόνι του σπιτιού του Παντσέρι, είναι εξάλλου το στοιχείο που για την ώρα αποτελεί το ισχυρότερο «χαρτί» του εισαγγελέα διαφθοράς του Βελγίου, Μισέλ Κλεζ, που συντονίζει τις έρευνες.

Η ιταλική εφημερίδα στο δημοσίευμά της αναφέρεται, επίσης, σε ένα δισέλιδο έγγραφο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και στο οποίο περιγράφεται ο ρόλος των βελγικών μυστικών υπηρεσιών στην αποκάλυψη του Qatargate. Στο έγγραφο, κατά το δημοσίευμα, γίνεται λόγος για μυστικούς πράκτορες που μπήκαν στο σπίτι του Παντσέρι και το έψαξαν, ανοίγοντας από ντουλάπες μέχρι το μικρό χρηματοκιβώτιο.

Οι πράκτορες αυτοί, αφού έβγαλαν φωτογραφίες, στη συνέχεια αποχώρησαν βάζοντας όλα τα αντικείμενα στη θέση τους και τοποθετώντας παντού «κοριούς». Για επτά μήνες τα 700.000 ευρώ παρέμειναν εκεί, αν και στην τελική καταμέτρηση έλειπαν 100.000 ευρώ.

Στα έγγραφα αυτά, δε, υπάρχει η ημερομηνία 26 Απριλίου, στοιχείο που κατά τη La Repubblica, εξηγεί ότι οι έρευνες των βελγικών αρχών είχαν φτάσει σε ένα σημείο καμπής την άνοιξη και τότε ενημερώθηκε το γραφείο της ομοσπονδιακής εισαγγελίας του Βελγίου.

Η ιταλική εφημερίδα υπενθυμίζει ότι στην περίπτωση της Εύας Καϊλή το σημείο-κλειδί ήταν τα χρήματα που βρέθηκαν στη βαλίτσα του πατέρα της όταν οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν στις 9 Δεκεμβρίου έξω από ξενοδοχείο των Βρυξελλών, με την Ελληνίδα ευρωβουλευτή να φέρεται να έχει ομολογήσει ότι ήταν αυτή που του έδωσε οδηγίες να τα κρύψει.

