Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβάλλεται η απολογία της

Δε θα απολογηθεί σήμερα η Ρούλα Πισπιρίγκου η οποία κατηγορείται για τους θανάτους των τριών μικρών κοριτσιών της, καθώς δεν θα συνεδριάσει το δικαστικό συμβούλιο επί του αιτήματος εξαίρεσης της ανακρίτριας που κατάθεσε νωρίτερα η υπεράσπισή της.

Μετά την έκδοση του βουλεύματος του δικαστικού συμβουλίου, το οποίο πιθανότατα θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες, θα οριστεί νέα ημερομηνία για την απολογία της κατηγορουμένης.

Νωρίτερα, ο συνήγορος της 34χρονης, Αλέξης Κούγιας, κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης της 35ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών. Ακόμη, ο κ. Κούγιας ζήτησε και νέα προθεσμία προκειμένου να καταθέσουν τρεις ακόμη μάρτυρες στο πλαίσιο της ανάκρισης. Πρόκειται για τους ιατροδικαστές, Ουρανία Δημακοπούλου, Χαρά Σπηλιοπούλου και η Αγγελική Τσιόλα.

Όπως είπε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος της, Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στους δημοσιογράφους ο ίδιος έχει ετοιμάσει ένα απολογητικό υπόμνημα 70 σελίδων αλλά ταυτόχρονα κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης της ανακρίτριας επιρρίπτοντάς της μεροληψία στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου. Ο γνωστός ποινικολόγος είπε ακόμα ότι εντός 45 λεπτών θα γνωρίζουμε αν τελικά θα απολογηθεί η πελάτης του. Η θέση του είναι ότι πρόκειται για την δικαστική πλάνη του αιώνα.

Τόνισε μάλιστα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για αμέλεια ιατρών ούτε για εγκληματική ενέργεια. Χαρακτήρισε τις απόψεις Καρακούκη και Καλόγρηα «υποκειμενικές» και ότι «δεν μπορούν να αποτελέσουν υποδομή δικαστικής απόφασης».

Ο γνωστός ποινικολόγος αναφέρθηκε επίσης στον Παθολογοανατόμο κ. Ευτυχιάδη για την πραγματογνωμοσύνη που δημοσίευσε: «Χωρίς να περιλαμβάνεται στον πίνακα των πραγματογνωμόνων εφάρμοσε πρωτοφανή παγκοσμίων ιατροδικαστικά δεδομένα εξέταση και ανακλήθηκε από τον ίδιο. Κατέθεσε συμπληρωματικά και αποκάλυψε ότι παραπλανήθηκε από Καλόγρηα , ότι υπάρχουν στοιχεία που οδηγούν σε ασφυκτικό θάνατο. Διεκπεραίωσε έλεγχο και δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει αυτή την επιλογή που δεν έχει εφαρμοστεί παγκοσμίως.»

Πρόσθεσε ότι «φαίνεται να είχε βεβαιώσει με έγγραφο ότι η έρευνα είχε γίνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ψάξαμε και δεν βρήκαμε κανένα πρωτόκολλο για καμία έρευνα στο ΕΚΠΑ έστω και με αυτή τη λάθος διερεύνηση. Αναγκάστηκε να πει ότι έκανε στο ΚΑΤ την γνωμάτευση και δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για την λανθασμένη επιλογή η οποία δεν έχει γίνει ποτέ.» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κούγιας για τον κ. Ευτυχιάδη.

Σχετικά με την ιατροδικαστή κ. Χαρά Σπηλιοπούλου ανέφερε «έχουμε ζητήσει από την ανακρίτρια να εξετάσει ένα πρόσωπο που είναι στο σκοτάδι, την καθηγήτρια Ιατροδικαστικής κ. Σπηλιοπούλου, πρόσωπο με πολλά ερωτηματικά, συγγενής με γραμματέα της Σαλάπα. Ακόμα μια επιλογή σε προσωπικό επίπεδο. Κατευθύνει τα πάντα από το σκοτάδι, δεν έχει εξεταστεί ποτέ σαν μάρτυρας αλλά και κατά την παράσταση των ιατροδικαστών, οι οποίοι έχουν εκπλαγεί με την ακραία παρανομία που έχει συμβεί έως τώρα»

Ο ποινικολόγος αναφέρθηκε και στην οικογένεια της κατηγορουμένης, λέγοντας πως «κινδύνευσε με λιντσάρισμα. Είναι σε μικρό χωριό κρύβονται».

Επιπλέον άφησε αιχμές και για τους δικηγόρους που υπερασπίστηκαν την κατηγορουμένη. «Την άφησε χωρίς ιατροδικαστή ο τελευταίος δικηγόρος και γελοιοποιούσε την κατάσταση».

«Η δικαιοσύνη είναι με το μέρος της κατηγορούμενης» επεσήμανε ο κ. Κούγιας.

Από την άλλη αν προχωρήσουν σε απολογία, έχουν έτοιμες 75 σελίδες απολογητικό υπόμνημα. «Αντικρούομε τα πάντα, δεν φοβόμαστε την απολογία, όμως χωρίς τη Δημακοπούλου, τη Τζιόλα και τη Σπηλιοπούλου το συμβούλιο δεν θα έχει ολοκληρωμένη άποψη. Είναι βάσει δια βουλεύματος να απαλλαγεί η κατηγορούμενη.»

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην υπόθεση της Τζωρτζίνας, την οποία δεν έχει αναλάβει όμως δηλώνει ότι «καταρρέει το οικοδόμημα της κεταμίνης […] Αν γίνουν δικαστήρια θα καταρρεύσει».

Ο Αλέξης Κούγιας στο τέλος θέλησε από τη μία να ευχαριστήσει τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από τις δικαστικές αίθουσες λέγοντας ότι πλέον οι σοβαρές εκπομπές αντιμετωπίζουν τη Ρούλα Πισπιρίγκου αντικειμενικά.

Ωστόσο έκανε γνωστό ότι από αύριο 22/12 ετοιμάζει με το γραφείο του αγωγές και αποζημιώσεις εις βάρος των Καρακούκη, Καλόγρηα, Σπηλιοπούλου, Λέων και Ευτυχιάδη, ενώ το ίδιο θα συμβεί και εις βάρος παρουσιαστών εκπομπών με αποζημιώσεις ύψους 1 εκατ. σε κάθε εκπομπή γιατί «καταστράφηκε η ζωή της και έφτασε στο σημείο να έχει αντίδικο τον σύζυγό της, ο οποίος κακώς δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας.».

