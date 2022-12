Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: “βιαστικό” μωρό γεννήθηκε μέσα σε ασθενοφόρο!

Η μητέρα, που έχει ακόμη δύο παιδιά, με τη βοήθεια του ιατρικού προσωπικού, έφερε στον κόσμο το μωρό της στο ασθενοφόρο.

Αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερο και χαρμόσυνο γεγονός, ήρθαν στο Κέντρο Υγείας Καστελλίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν μία γυναίκα,΄γεννησε μέσα στο ασθενοφόρο!

Πιο συγκεκριμένα το βράδυ της Τρίτης, περίπου στις 21.00, μία η 28χρονη αλλοδαπή που ήταν έγκυος στο τρίτο της παιδάκι, έφτασε στο Κέντρο Υγείας Καστελλίου ... έτοιμη να γεννήσει, κυριολεκτικά!

Η επίτοκος, που περίμενε το τρίτο της παιδάκι, έφτασε με σπασμένα "νερά" και διαρρηγμένο υμένα, και με ιστορικό ... εύκολων και γρήγορων τοκετών. Αμέσως την επιβίβασαν στο ασθενοφόρο για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο, με τη γενική γιατρό Χαρά Μαυρουδή και την παιδίατρο Άννα Χριστοφοράκη να επιβιβάζονται μαζί της.

Λίγο μετά το πρώην ΚΤΕΟ, στην εθνική οδό, είχε φτάσει το σημείο ... μηδέν! Με δύο εξωθήσεις, το μωρό βγήκε στον κόσμο! "Σε λιγότερο από μισή ώρα είχε ολοκληρωθεί ο τοκετός" - είπε στο Cretalive, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας, Μ.Μαρκάκης, ενώ μοναδικά συναισθήματα για την πρωτόγνωρη εμπειρία περιγράφουν και οι δύο γιατροί!

"Από το 2012 που διορίστηκα στο Κ.Υ. Καστελλίου, αυτός είναι ο πρώτος τοκετός στον οποίο συμμετέχω" - λέει, με ενθουσιασμό, η γενική γιατρός Χαρά Μαυρουδή, περιγράφοντας έναν πολύ γρήγορο τοκετό, καθώς με την δεύτερη εξώθηση, το κοριτσάκι - το τρίτο παιδί της οικογένειας - γεννήθηκε! Οι δύο γιατροί απολίνωσαν και φθάνοντας στο νοσοκομείο και παραδίδοντας μητέρα και παιδί, δέχτηκαν και τα εύσημα από τους γιατρούς και τις μαίες του ΠΑΓΝΗ, για την εξαιρετική δουλειά τους.

"Ευτυχώς εφημέρευα χθες" λέει η παιδίατρος Άννα Χριστοφοράκη, η οποία, φυσικά, έχει συμμετάσχει ξανά σε τοκετό "αλλά σε ελεγχόμενο περιβάλλον".

Το κοριτσάκι, βάρους 2.600 κιλών και η μητέρα του χαίρουν άκρας υγείας, ενώ ενθουσιασμός επικρατεί στο Κέντρο Υγείας Καστελλίου για το ευχάριστο συμβάν, που χάρισε, μια νότα χαράς!

