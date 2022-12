Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Μειώθηκαν οι ανθρωποκτονίες, ενισχύεται η παρουσία της Αστυνομίας

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ για το 11μηνο του 2022 σε σχέση με τα 11 προηγούμενα χρόνια.



Το χαμηλότερο ποσοστό αριθμό ανθρωποκτονιών και ταυτόχρονα το υψηλότερο ποσοστό (90%) εξιχνιάσεων ανθρωποκτονιών παρουσιάζουν στοιχεία του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ για το 11μηνο του 2022 σε σχέση με τα 11 προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Επισημαίνεται επίσης ότι έχει μειωθεί η λεγόμενη χαμηλή και μεσαία εγκληματικότητα, που αφορά την ελληνική οικογένεια. Η σύγκριση του 11μηνου του 2022 με τον μέσο όρο του 11μηνου της περιόδου 2015-2019 σε κλοπές, διαρρήξεις, κλοπές τροχοφόρων και ληστείες δείχνει μεσοσταθμική μείωση 26%, στο σύνολο της επικράτειας.

Όπως ανέφεραν κύκλοι του υπουργείου, η στρατηγική είναι η συνεχής ενίσχυση της παρουσίας των αστυνομικών στις γειτονιές. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της ΕΛΑΣ και μία σειρά μεταρρυθμίσεων, με βάση το σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, όπως επισημαίνουν οι συγκεκριμένοι κύκλοι.

Ειδικότερα τονίζουν ότι για το σκοπό αυτό:

Πρώτον, όλοι οι νέοι αστυνομικοί που αποφοίτησαν από τις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας τα τελευταία δύο χρόνια -1.494 νέοι αστυνομικοί- τοποθετήθηκαν στην Αττική, όπου εντοπίζεται το 70% της εγκληματικότητας. Ειδικά το ΑΤ Νέας Σμύρνης, λόγω των γνωστών περιστατικών πριν από δύο χρόνια, ενισχύθηκε με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη με 21 νέους αστυνομικούς.

Δεύτερον, συνολικά στην Αττική περιπολούν καθημερινά 3.300 αστυνομικοί.

Τρίτον, υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις που απελευθερώνουν την ΕΛΑΣ από γραφειοκρατικά πάρεργα: καταργήθηκε το γνήσιο της υπογραφή στα ΑΤ, ψηφίστηκε η ηλεκτρονική επίδοση των δικογράφων και προχωρά η κατάθεση κρατούμενων στις δίκες μέσω τηλεδιασκέψεων (για τη μείωση των μεταγωγών).

Τέταρτον, 150 στελέχη της ΔΙΑΣ που έχουν αποσπαστεί σε διάφορες υπηρεσίες, με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη επιστρέφουν στις περιπολίες. Επισημαίνεται ότι έχει υλοποιηθεί η επανεκπαίδευση του συνόλου των στελεχών που υπηρετούν στην Ομάδα ΔΙΑΣ, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021, και καταρτίστηκε «Μνημόνιο Ενεργειών» -με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές- για την ανταπόκριση επί αστυνομικών συμβάντων.

Και, πέμπτον, 600 ειδικοί φρουροί που ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους τον Ιανουάριο θα τοποθετηθούν στα ΑΤ της Αττικής.

Καταλήγοντας οι ίδιοι κύκλοι του υπουργείου αναφέρουν: «Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα (σ.σ. της μείωσης της εγκληματικότητας) ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά με ιδεοληψίες απέναντι στην ΕΛΑΣ και τους Έλληνες αστυνομικούς- τους οποίους θεωρεί καουμπόηδες, δολοφόνους, βιαστές και ανεκπαίδευτους! Ο ΣΥΡΙΖΑ που ως κυβέρνηση απαξίωσε τον ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας και καλούσε τους πολίτες να κάνουν ότι κοιμούνται όταν μπαίνουν οι κλέφτες στα σπίτια τους».

