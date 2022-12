Αθλητικά

BCL - ΑΕΚ: Νίκη με ανατροπή και πρόκριση στο Play In

Η ΑΕΚ έκαμψε την αντίσταση της Πινάρ Καρσίγιακα, «αρπάζοντας» το «εισιτήριο» για το Play In του Basketball Champions League.



Με τεράστια ανατροπή από το -25 (10-35), η ΑΕΚ έκαμψε την αντίσταση της Πινάρ Καρσίγιακα, «αρπάζοντας» το «εισιτήριο» για το Play In του Basketball Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας την Τόφας Μπούρσα του Δημήτρη Πρίφτη.

Η Ένωση επικράτησε με 80-72 στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της στον 2ο όμιλο από τη δεύτερη θέση με ρεκόρ 3-3. Στον αντίποδα, η Καρσίγιακα κατέλαβε την τρίτη θέση (ρεκόρ 2-4) και στην ευρωπαϊκή συνέχεια της θα αντιμετωπίσει την Ζομπατέλι.

Η αστοχία της πρώτης περιόδου (4/17 σουτ) έβαλε με το... καλησπέρα σε μειονεκτική θέση την ΑΕΚ, η οποία έκλεισε το δεκάλεπτο στο -11 (9-20), ενώ στο 15΄ είδε την τουρκική ομάδα να γράφει το 10-35, παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +16 (24-40).

Ωστόσο, με την Ένωση να ενεργοποιεί τα αμυντικά και επιθετικά αντανακλαστικά της στην τρίτη περίοδο, οι «κιτρινόμαυροι» απάντησαν με επιμέρους σκορ 26-16, μειώνοντας στο 30΄ τη διαφορά στο -6 (50-56). Η διάρκεια στο παιχνίδι της ΑΕΚ έφερε αποτέλεσμα, με την ομάδα του Ηλία Καντζούρη να φτάνει μία ανάσα από την ανατροπή στο 31΄ (55-56) και στο 33΄ να... προσπερνά με κάρφωμα του Μίτσελ (60-59). Με τον 30χρονο σέντερ κυρίαρχο της ρακέτας και τους Στρέλνιεκς, Ουίλιαμς να εκτελούν από τα 6.75, η ΑΕΚ έχτισε και διαφορά, κόβοντας πρώτη το νήμα του τερματισμού με 80-72.

Τεράστια εμφάνιση από τον Ακίλ Μίτσελ με 25 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Στρέλνιεκς (13π.), Ουίλιαμς (13π.) και Φλιώνης (10π.). Από την Καρσίγιακα ξεχώρισε ο Τζέιλον Μπράουν με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 9-20, 24-40, 50-56, 80-72

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε, Καστίγιο, Αουνκρόγκερς

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Καντζούρης): Φλιώνης 10 (2), Κόνιαρης 2, Μίτσελ 25 (1), Στρέλνιεκς 13 (2), Ουίλιαμς 13 (4), Φρεζίερ 4, Μάντσεν 6 (2), ΜακΓκρίφ 4, Μάιλς 3 (1), Πετρόπουλος, Ξανθόπουλος.

ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ (Σαρίτσα): Ακιαζίλι 8 (2), Τζέιλον Μπράουν 17 (5), Βίτο Μπράουν 9 (1), Κουζμίνσκας 7 (1), ΜακΚόλουμ 9, Ανγκόλα 11 (2), Τσαντέκιν, Ντελγάδο 8, Σιπαχί 3 (1).

