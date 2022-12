Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: “Πράσινη” νίκη με πρωταγωνιστή Πονίτκα και επιστροφή Παππά

O Παναθηναϊκός επικράτησε στο ΟΑΚA επί της ΑΕΚ, διατηρώντας το αήττητο της έδρας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερη αντίσταση ο Παναθηναϊκός επικράτησε σήμερα στο ΟΑΚΑ, για την 9η αγωνιστική της Basket League, επί της ΑΕΚ με 71-57. Αποτέλεσμα με το οποίο διατήρησε το αήττητο της έδρας του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Κορυφαίος για τους «πράσινους» ήταν ο Ματέους Πονίτκα (14π., 2 ριμπ., 1 ασ., 1 κλ.), το έργο του οποίου στήριξε άριστα ο Πάρις Λι (13π., 4 ασ., 6 κλ.). Αποθεωτική υποδοχή εισέπραξε από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού ο Νίκος Παππάς, στην επανεμφάνισή του στο παρκέ με τη φανέλα της ομάδας.

Με νταμπλ -νταμπλ τελείωσε την αναμέτρηση για την ΑΕΚ ο Ακίλ Μίτσελ (18π., 12 ριμπ., 4 ασ., 1 κλ. 1 κοψ.).

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 38-29, 56-48, 71-57

Ο Παναθηναϊκός έδειξε τις.. ορέξεις του από νωρίς. Προηγήθηκε με το… καλησπέρα με 5-0, με τους Λι, Μπέικον να βάζουν την μπάλα στο καλάθι (με τρίποντο και δίποντο, αντίστοιχα). Η διαφορά στο 6’ πήγε στο +7 (18-11) και στο 14’ στο +13 (32-19), επίπεδο γύρω από το οποίο έμεινε μέχρι το ημίχρονο.

Η ΑΕΚ πλησίασε στο 22’ στους 6 πόντους (40-34), οι «πράσινοι» με επιμέρους 8-2 ξέφυγαν εκ νέου με +12 (25’ 48-36), με την Ενωση να μειώνει ακόμη περισσότερο, στους 4 πόντους στο 27’ (48-44), βρίσκοντας λύσεις επιθετικά από τους Μίτσελ (1/1 δίποντο), ΜακΓκρίφ (1/1 τρίποντο), Παπαδάκη (1/1 τρίποντο).

Ο Παναθηναϊκός, με βασικό μοχλό, επιθετικά (κυρίως) και αμυντικά, τον Πονίτκα, «απάντησε» με επιμέρους 18-6, απέκτησε «αέρα» 16 πόντων στο 35’ (66-50) και «καθάρισε», ουσιαστικά, το παιχνίδι.

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Σταματόπουλος, Τσίμπουρης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Λι 13 (3), Γουίλιαμς 7 (1), Γ. Καλαϊτζάκης 7 (1), Μπέικον 5 (1), Γκουντάιτις 6, Π. Καλαϊτζάκης 2, Γουόλτερς 5 (1), Παπαγιάννης 8, Παππάς, Χουγκάζ, Πονίτκα 14 (1), Μαντζούκας 4 (1).

ΑΕΚ (Ηλίας Καντζούρης): Κόνιαρης 2, Φλιώνης 4, ΜακΓκρίφ 5 (1), Γουίλιαμς 10 (2), Μίτσελ 18, Πετρόπουλος 2, Ξανθόπουλος, Φιλιππάκος 5, Περσίδης, Μάντσεν 5 (1), Παπαδάκης 6 (2).

