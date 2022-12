Αθλητικά

Παναθηναϊκός: επιστρέφει και επίσημα ο Νίκος Παππάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε για την επιστροφή του Νίκου Παππά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Επέστρεψε στην ομάδα των Πρασίνων, ο Νίκος Παππάς και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, υπέγραψε και επίσημα στον σύλλογο και πάλι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει επισήμως την επιστροφή του Νίκου Παππά στην ομάδα μας.

Ο Νίκος Παππάς γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 1990 στην Αθήνα, έχει ύψος 1.95μ. και αγωνίζεται στη θέση «2». Έκανε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ από τον Σύλλα Αιδηψού, συνέχισε την καριέρα του στο Λοκρό Αταλάντης και κατόπιν, το 2006, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, με τον Πανελλήνιο.

Το 2008 μετακόμισε στην Ισπανία και τη Bilbao. Την πρώτη χρονιά δόθηκε δανεικός στη Β΄ ομάδα της Real Madrid και το 2009 δανεικός στον Κολοσσό για δύο σεζόν.

Το 2011 «μετακόμισε» στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ενώ στη συνέχεια υπέγραψε στον Πανιώνιο. Πέρα από την πολύ καλή πορεία της ομάδας και την κατάληψης της τρίτης θέσης στο Πρωτάθλημα, ο Παππάς αναδείχθηκε “MVP” του πρώτου γύρου στο Πρωτάθλημα, βγήκε πρώτος σκόρερ, ενώ ήταν και μέλος της καλύτερης πεντάδας. Συνολικά σε 35 ματς είχε 16.8 πόντους, 4.1 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1.9 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

To καλοκαίρι του 2013, ο Νίκος Παππάς υπέγραψε στην ομάδα της καρδιάς του, τον Παναθηναϊκό. Φόρεσε την πράσινη φανέλα για επτά χρόνια, κατακτώντας πέντε Πρωταθλήματα και ισάριθμα Κύπελλα Ελλάδος.

Τον Σεπτέμβριο του 2020 υπέγραψε στην Hapoel Jerusalem, με σκοπό να την ενισχύσει στο F8 του BCL στο ΟΑΚΑ, ενώ στις 23 Φεβρουαρίου 2021 συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην πολωνική Stelmet Zielona Gora. Τη σεζόν 2021-2022 αγωνίστηκε στην ΑΕΚ.

Σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, το 2007 ο Νίκος Παππάς κατέκτησε με την Εθνική Εφήβων τη δεύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαδρίτης, ενώ το 2008 στην αντίστοιχη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε σε Πύργο και Αμαλιάδα, πανηγύρισε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Το 2009 συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων του Όκλαντ στη Νέα Ζηλανδία, και κατέλαβε με την Εθνική τη δεύτερη θέση. Την ίδια χρονιά κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων, που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο. Το 2010 ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου με την Εθνική Νέων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έχοντας κερδίσει τις εντυπώσεις, καθώς ήταν και πρώτος σκόρερ με 22.1 πόντους ανά παιχνίδι.

Το 2017 συμμετείχε στην πρώτη του μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική Ανδρών (Ευρωμπάσκετ). Σε 24 αγώνες με την Εθνική Ανδρών μετρά 7.21 πόντους κατά μέσο όρο”.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου” – Πατέρας Αντώνιος: Τον πέταξαν παράνομα από το σπίτι του λέει ο δικηγόρος του

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Σκότωσε την νεαρή σύζυγο του και παραδόθηκε

Πάτρα: Αστυνομικοί “φρουρούσαν” νεκρή γάτα όλο το βράδυ!