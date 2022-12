Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός: ανατροπή και... ισοπαλία στους “Ζωσιμάδες”

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός "τιμωρήθηκε" από την άμυνά του και δέχτηκε δύο γκολ.

Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε με δύο γκολ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 2-0 στο ημίχρονο απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες», αλλά ακόμη κι έτσι αυτό δεν ήταν αρκετό προκειμένου η «προβληματική», ειδικά στην ανασταλτική λειτουργία, ομάδα του Μίτσελ να πάρει τη νίκη.

Με αντεπίθεση διαρκείας στο β΄ ημίχρονο ο «Άγιαξ της Ηπείρου» κατόρθωσε να σώσει το βαθμό της ισοπαλίας ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής, απέναντι σε έναν αντίπαλο που είχε μείνει στα αποδυτήρια στο ίδιο διάστημα και σε μια έδρα παραδοσιακά δύσκολη για τους «ερυθρόλευκους».

Η πειραϊκή ήταν εμφανώς ανώτερη στο πρώτο ημίχρονο και κυριάρχησε απόλυτα απέναντι σε έναν αντίπαλο που επέλεξε αμυντική τακτική, την οποία κατέστρεψε η ατομική ποιότητα του Φορτούνη. Όσο ήρεμος και αθλητικός ήταν όμως ο αγώνας στο χορτάρι, άλλη τόση... ανησυχία υπήρχε στις εξέδρες, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια συνολική διακοπή περίπου 20 λεπτών λίγο μετά την έναρξή του, λόγω φωτοβολίδων και... καρεκλοπόλεμου στις εξέδρες.

Όταν το παιχνίδι ξανάρχισε ο Μπιέλ έχασε καλή ευκαιρία να βάλει την ομάδα του μπροστά στο σκορ 20΄, όταν σε γύρισμα του Ελ Αραμπί μπερδεύτηκε και πλάσαρε άτσαλα από πλεονεκτική θέση. Δύο λεπτά αργότερα ο Βρουσάι αποχώρησε με πρόβλημα στον αριστερό προσαγωγό και στο 25΄ από λάθος του Σόρια ο Φορτούνης έβγαλε αμέσως την πάσα στον Ελ Αραμπί, αλλά ο Σούλης πρόλαβε, ενώ στο 30΄ ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων έδιωξε σε κόρνερ σουτ του Φορτούνη.

Ο άσος του Ολυμπιακού ήταν διαρκής πηγή κινδύνων για την άμυνα του ΠΑΣ Γιάννινα και το επιβεβαίωσε στο 34΄, όταν ύστερα από άψογη συνεργασία με τον Ελ Αραμπί μπήκε στην περιοχή από δεξιά και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Σούλη για το 0-1, σημειώνοντας το πρώτο γκολ του μετά τον Μάιο του 2021.

Και αυτή δεν ήταν η μόνη φορά... Στο 45ο λεπτό έστησε την μπάλα λίγο έξω από τη γραμμή της περιοχής και με αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ έγραψε το 0-2, δίνοντας προβάδισμα νίκης στην ομάδα του.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Θανάσης Στάικος κατάλαβε πόσο λάθος έκανε γυρίζοντας την ομάδα του τόσο πίσω, όταν οι γηπεδούχοι «ξεθάρρεψαν» και βγήκαν στην επίθεση, αφού δεν είχαν και τίποτα να χάσουν. Ειδικά ο Μορέιρα από την αριστερή πλευρά ήταν συνεχής πηγή κινδύνων, ταλαιπώρησε αφάνταστα τον Ανδρούτσο και κατέδειξε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει ο Ολυμπιακός στη θέση του δεξιού μπακ.

Ο άσος του ΠΑΣ έδειξε τις διαθέσεις στο 55΄ όταν το ωραίο και δυνατό σουτ που επιχείρησε έστειλε την μπάλα ελάχιστα πάνω από το δοκάρι του Πασχαλάκη. Στο 63΄ ο Λιάσος είχε κεφαλιά στο δοκάρι από εκτέλεση κόρνερ, αλλά οι παίκτες του Μίτσελ δεν αποκωδικοποιούσαν τα μηνύματα και στο επόμενο λεπτό ο Παμλίδης με σουτ νίκησε τον Πασχαλάκη και μείωσε σε 1-2.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, στο 76΄ ο Ανδρούτσος στάθηκε αδύνατον να ανακόψει τον Μορέιρα που μπήκε από αριστερά, έκανε το γύρισμα και ο Λιάσος ισοφάρισε από κοντά ενώ ήταν έτοιμος να γίνει αλλαγή, όπως και ο Παμλίδης πριν σκοράρει, ενώ ο ΠΑΣ έχασε ευκαιρία ακόμη και για τη νίκη, όταν στο 83΄ η προβολή του Μπάλαν, που τρύπωσε ανάμεσα σε Ντόη και Ανδρούτσο, έφυγε άουτ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στέφανος Κουμπαράκης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Πήλιος, Σούλης, Μορέιρα - Ντόη

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Σούλης, Σόρια, Παντελάκης, Εραμούσπε, Πήλιος, Καραχάλιος, Ριένστρα, Λιάσος, Μορέιρα, Παμλίδης (81΄ Ροσέρο), Σταματελόπουλος (60΄ Μπάλαν).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλεθ): Πασχαλάκης, Βρουσάι (22΄ Ανδρούτσος), Ρέτσος, Ντόη, Ρέαμπτσιουκ (81΄ Μαρσέλο), Εμβιλά, Χουάνγκ (81΄ Γκάρι Ροντρίγκες), Μπιέλ, Χάμες Ροντρίγκες (71΄ Κασάμι), Φορτούνης, Ελ Αραμπί (71΄ Μπακαμπού)

