ΕΛΑΣ - Χριστούγεννα: 9000 αστυνομικοί στους δρόμους τις Γιορτές

Στους δρόμους βγαίνουν 9000 αστυνομικοί για ασφάλεια την περίοδο των Χριστουγέννων.

Ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας με την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων συζητήθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υφυπουργού Ελευθέριου Οικονόμου, του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα και ανώτατων αξιωματικών της Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να υπάρχει ισχυρή παρουσία της Αστυνομίας με ενίσχυση των περιπολιών σε εμπορικά κέντρα, σε χώρους εορταστικών εκδηλώσεων και πολυσύχναστα σημεία των αστικών κέντρων ενώ έντονη θα είναι και η παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων και διενέργεια ελέγχων αλκοτέστ κατά τις νυχτερινές ώρες.

Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας που θα ενεργοποιηθούν σ’ όλη τη χώρα ανέρχονται στους 9.000 αστυνομικούς.

