Πολιτική

Επίσκεψη Δένδια στα ΗΑΕ για Μεσόγειο και Μέση Ανατολή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Καυτή” ήταν η ατζέντα των επαφών του Υπ. Εξωτερικών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρέθηκε μετά από την περιοδεία του στα Βαλκάνια.

Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν (Abdullah Bin Zayed Al Nahyan) είχε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στο Ντουμπάι.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν «η περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων Ελλάδας- Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων σε Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική και Ανατολική Μεσόγειο», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπ. Εξωτερικών στο twitter.

Νωρίτερα, σε δήλωση του ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε «Βρίσκομαι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Ντουμπάι, μετά τη βαλκανική περιοδεία, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών με τον Υπουργό Εξωτερικών των Εμιράτων, Α.Υ. Σεΐχη Abdullah, όπως προβλέπει το άρθρο 2 της Συμφωνίας, που είχα την τιμή να υπογράψω με τα Εμιράτα, και η οποία, θυμίζω, περιλαμβάνει ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Εκτος αυτού, είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, τον επόμενο χρόνο θα οργανώσουν την COP28 για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει μεγάλο βάθος συνεργασίας, αν λάβουμε υπόψη ότι εμείς θα οργανώσουμε την Ocean Conference 2024. Και πάλι, προσβλέπω σε μια ιδιαίτερα γόνιμη ανταλλαγή απόψεων».

Βρίσκομαι στο Ντουμπάι, μετά τη βαλκανική περιοδεία, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών με τον ΥΠΕΞ των Εμιράτων, Σεΐχη Abdullah, όπως προβλέπει το ά. 2 της Συμφωνίας που είχα την τιμή να υπογράψω με τα ΗΑΕ και η οποία, θυμίζω, περιλαμβάνει ρήτρα αμυντικής συνδρομής. pic.twitter.com/xocIYNEPwO — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 22, 2022

Πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, μετά το πέρας των οποίων έλαβε χώρα κατ’ ιδίαν δείπνο εργασίας των δύο Υπουργών Εξωτερικών.

Ο Νίκος Δένδιας, πραγματοποίησε διμερή επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επίσης τον Ιούνιο του 2022 και τον Ιούνιο του 2021.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Κόρινθος: Διασωληνώθηκε κοριτσάκι 2,5 ετών

Σκότωσε τον πατριό της αφού βρήκε γυμνές φωτογραφίες της στον υπολογιστή του!

Εύα Καϊλή: Στην φυλακή για ακόμη έναν μήνα