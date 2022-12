Πολιτισμός

Τσίπρας: Ηθοποιός σημαίνει... τίποτα, για την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Επίθεση στην Κυβέρνηση για την νέα ρύθμιση σχετικά με τα πτυχία των σχολών υποκριτικής εξαπολύει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Διαμαρτυρία του ΣΕΗ την Παρασκευή.

«Με το νέο προεδρικό διάταγμα, αντί να προβλεφθεί διαβάθμιση των πτυχίων όλων των καλλιτεχνικών σχολών και ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τα πτυχία των σπουδαστών και σπουδαστριών των δραματικών σχολών της χώρας εξισώνονται με τα απολυτήρια λυκείου. Οι αντιδράσεις των μελλοντικών ηθοποιών του τόπου στον οποίο γεννήθηκε το θέατρο είναι όχι μόνο έντονες αλλά και δίκαιες», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Αν πας στα πριμοδοτούμενα από την κυρία Κεραμέως ιδιωτικά κολέγια, θεωρείσαι ισότιμος των φοιτητών των δημοσίων πανεπιστημίων. Αν φοιτήσεις τρία χρόνια σε δραματική σχολή και συναντήσεις την Τέχνη, θεωρείται ότι δε σπούδασες. Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ηθοποιός σημαίνει…τίποτα», υπογραμμίζει.

Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή στις 12:00, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών προγραμματίζει παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας, «για την υποβάθμιση των πτυχίων των σχολων υποκριτικής, που εξισώνονται με απολυτήρια Λυκείου».

