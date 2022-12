Κοινωνία

Κηφισιά: Ληστεία σε ξενοδοχείο (βίντεο)

Οι ένοπλοι δράστες κινήθηκαν αιφνιδιαστικά μέσα στην νύχτα. Τι ζήτησαν από τον υπάλληλο της ρεσεψιόν, υπό την απειλή του όπλου.

Ληστεία σε ξενοδοχείο στην Κηφισιά, κοντά στο Νοσοκομείο ΚΑΤ έκαναν άγνωστοι δράστες, γύρω στις 01:20 την νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Δύο άνδρες, φορώντας κράνη μπήκαν στο ξενοδοχείο, αιφνιδιάζοντας τον υπάλληλο που είχε βάρδια στην υποδοχή του ξενοδοχείου, τον απείλησαν με όπλο και τον οδήγησαν στο χρηματοκιβώτιο, για να αρπάξουν όσα χρήματα ή κοσμήματα και τυχόν άλλα αντικείμενα αξίας μπορούσαν.

Αμέσως μετά, οι δύο άνδρες διέφυγαν από το ξενοδοχείο με μοτοσυκλέτες.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο ξενοδοχείο, μετά την ενημέρωση από τον υπάλληλο, εκτιμούν ότι υπάρχει και τρίτος συνεργός της ληστείας, οι δράστες της οποίας αναζητούνται.

