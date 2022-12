Κοινωνία

Υπουργείο Μετανάστευσης: 147 ασυνόδευτα ανήλικα διασώθηκαν τις τελευταίες 15 μέρες

Εκατόν σαράντα επτά ασυνόδευτα ανήλικα διασώθηκαν τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης.

Τα παιδιά «βρήκαν στέγη και προστασία στις δομές που βρίσκονται υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» αναφέρει η ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου 2022 το Λιμενικό Σώμα διέσωσε ανθρώπους που επέβαιναν σε καράβι στα νότια της Κρήτης που συμπεριλάμβανε 112 ασυνόδευτους ανήλικους με χώρες καταγωγής τη Συρία και την Αίγυπτο, ενώ στις 5 Δεκεμβρίου 2022 διέσωσε ακόμα ένα πλοιάριο στη Μεσσηνία που συμπεριλάμβανε 35 ασυνόδευτους ανήλικους από το Αφγανιστάν.Για τους διασωθέντες Ασυνόδευτους Ανήλικους από το καράβι της Κρήτης, ο Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ) της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΕΓΠΑΑ) σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) και την Ελληνική Αστυνομία προέβησαν εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά των ανηλίκων στην ενδοχώρα και συγκεκριμένα, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Μαλακάσας, όπου παρέμειναν προσωρινά.

Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μαλακάσας, παρευρέθηκαν συνεργάτες της ΕΓΠΑΑ για να υποστηρίξουν το προσωπικό της ΥΠΥΤ και του ΔΟΜ και να συντονίσουν τις διαδικασίες αξιολόγησης ευαλωτότητας, προτεραιοποίησης και άμεσης μετακίνησης των ασυνόδευτων ανηλίκων από το ΚΥΤ Μαλακάσας σε επείγουσες δομές φιλοξενίας εντός του πλαισίου λειτουργίας του ΕΜΕΑ. Στους ασυνόδευτους ανήλικους κατά τη σύντομη παραμονή τους στο ΚΥΤ, παρασχέθηκαν τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, υλική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.Οι Αστυνομικές Αρχές κατέγραψαν τους ανήλικους στο πλαίσιο της διαδικασίας της ταυτοποίησης και στη συνέχεια οι Κινητές Μονάδες του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης ανέλαβαν τη μετακίνησή τους σε δομές επείγουσας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση του ΔΟΜ.

Μέσα στις δομές επείγουσας φιλοξενίας οι ασυνόδευτοι ανήλικοι λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής και κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ στη συνέχεια παραπέμπονται σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας. Ακολούθως και για τους 35 διασωθέντες ανήλικους της Μεσσηνίας ο Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης, σε συνεργασία με την ΥΠΥΤ και τις Αστυνομικές Αρχές, δρομολόγησε άμεσα τη συνοδεία και στέγασή τους σε δομές επείγουσας φιλοξενίας. Για την περιφέρεια της Αττικής, οι συνοδείες των ανηλίκων διεξήχθησαν μέσω της Κινητής Μονάδας του συνεργαζόμενου φορέα «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού», ενώ για τις συνοδείες εκτός νομού Αττικής, συνέβαλε το Τμήμα Συνοδειών της ΜΚΟ «ΜΕΤΑδρασης».Ο Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης της Ειδικής Γραμματείας Ασυνόδευτων Ανήλικων σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Εθνικές Αρχές, τους Διεθνείς Οργανισμούς και τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πιο ευάλωτων.

