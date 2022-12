Life

“Το Πρωινό” - Μιχάλης Χατζηγιάννης: Οι σχέσεις, η μουσική και η πολιτική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλυπτικός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, μιλώντας με τον Γιώργο Λιάγκα, πριν χαρίσει μοναδικές στιγμές, ερμηνεύοντας επιτυχίες του στο στούντιο της εκπομπής.

Τον Μιχάλη Χατζηγιάννη υποδέχθηκε η εκπομπή «Το Πρωινό» την προπαραμονή των Χριστουγέννων.

Ο δημοφιλής τραγουδοποιός μίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα για την μουσική, την προσωπική ζωή του, την σχέση του με την πολιτική, αλλά και τις εμφανίσεις του και την σχέση του με το κοινό.

Αμέσως μετά, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ερμήνευσε ορισμένες από τις μεγάλες επιτυχίες του και ευχήθηκε από καρδιάς στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 για τα Χριστούγεννα.

«Δεν κρατάω τη ζωή μου κρυφή βάσει σχεδίου, δεν έχω κάτι να κρύψω. Αν παρουσιαστεί κάτι προφανώς και θα το δείτε, δε νομίζω ότι κρύβομαι. Είμαι σε ένα ευαίσθητο προσωπικό μονοπάτι και λόγω ηλικίας… Είσαι σε μία ηλικία που θα αποφασίσεις αν θα μείνεις μόνος σου και θα πορευτείς μόνος σου ή αν θα βρεις μία σύντροφο, έναν άνθρωπο να περάσεις το υπόλοιπό της ζωής σου μαζί του. Ό,τι φέρει η ζωή.

Το ιδανικότερο είναι να βρεις τον άνθρωπό σου, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα και σε αυτά δεν υπάρχουν εκπτώσεις. Πρέπει να περνάμε και καλά και να είμαστε ψύχραιμοι σε ό,τι αποφασίσουμε να κάνουμε. Οπότε, η εξίσωση δεν είναι τόσο εύκολη.

Είμαι αρκετά εύκολος μέσα σε μία σχέση, δεν έχω εξεζητημένες απαιτήσεις, πάω βόλτα με όλα εντός ορίων. Είμαι ως ένα σημείο δοτικός, δεν φέρνω αντίσταση στην οποιαδήποτε σχέση», εξομολογήθηκε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Όσο για ένα από τα κύρια στοιχεία που πρέπει να έχει μια γυναίκα για να είναι μαζί του, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης απάντησε: «Να έχει μια ευρεία καλλιέργεια».

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Διαρρήκτης εγκλωβίστηκε σε ταράτσα… μαζί με αστυνομικούς!

Κορονοϊός - Πατέρας κοριτσιού: οι γιατροί δίνουν 1% πιθανότητα να ζήσει (βίντεο)

Βιασμός ανήλικου από συμμαθητές του: Οι δράστες βιντεοσκοπούσαν τα πάντα