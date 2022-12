Κοινωνία

Ο καιρός την Παραμονή των Χριστουγέννων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού αναμένονται τοπικές βροχές, πόσο θα κινηθεί ο υδράργυρος και πόσο θα πνέουν οι άνεμοι. Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ, το Σάββατο, Παραμονή Χριστουγέννων, αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα βορειοανατολικά με σταδιακή βελτίωση το βράδυ. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα και στα ηπειρωτικά τοπικές ομίχλες κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια πελάγη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια θα φθάσει τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 17 και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Κατά τόπους παγετός τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά . Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη, προβλέπονται αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 00 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και την Θράκη, ο καιρός θα είναι γενικά καλό, Συγκεκριμένα, αναμένονται λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σταδιακή βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από -02 (μείον 2) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο, προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, προβλέπονται αραιές νεφώσεις, στην Κρήτη πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια, προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για τα Χριστούγεννα

Την Κυριακή, ανήμερα Χριστουγέννων, ο καιρός θα είναι γενικά άιθριος καιρός. Τις πρωινές ώρες στην Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά όπου πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φθάσει τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Παρίσι: Τρεις νεκροί από ένοπλη επίθεση - Γνωστός για απόπειρες ανθρωποκτονίας ο δράστης (βίντεο)

Αγρίνιο: μαθητής ξυλοκοπήθηκε από εξωσχολικούς

Βιασμός ανήλικου από συμμαθητές του: Οι δράστες βιντεοσκοπούσαν τα πάντα