Καϊμακτσί προς ΕΕ: Χωρίς την Τουρκία δεν υπάρχει ασφάλεια

Σαφή μηνύματα του Υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος μετακινείται σε νευραλγική για την Τουρκία θέση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών και διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Φαρούκ Καϊμακτσί., ο οποίος σύντομα θα αναλάβει τη θέση του μόνιμου αντιπροσώπου της Τουρκίας στην ΕΕ στις Βρυξέλλες, αξιολόγησε τις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ και τις εξελίξεις στη διαδικασία για την ΕΕ το 2022 πριν αναλάβει τα νέα του καθήκοντα.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου,, αναφερόμενος στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, ανέφερε «Για άλλη μια φορά κατέστη σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς την Τουρκία. Αν η Τουρκία ήταν μέλος της ΕΕ ή αν η Τουρκία είχε συμπεριληφθεί σωστά στους μηχανισμούς ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ ή αν η συμμετοχή της στους μηχανισμούς ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ δεν είχε εμποδιστεί λόγω της στάσης της 'Ε/Κ Διοίκησης της Νότιας Κύπρου' ή της Ελλάδας, αυτό θα σήμαινε κοινή δράση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και ίσως αυτός ο πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία να είχε αποτραπεί. Διότι η αποτροπή της Δύσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κοινή δράση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, και μια τέτοια αποτροπή δεν έχει επιτευχθεί. Η χώρα που θα μπορούσε να είχε συμβάλει τα μέγιστα σε αυτή την αποτροπή ήταν η Τουρκία. Αυτό φάνηκε για άλλη μια φορά».

Σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια, ο κ. Καϊμακτσί είπε «Λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης των τιμών της ενέργειας, η ΕΕ έχει αρχίσει να δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου. Οι πρόσφατες επισκέψεις της ΕΕ αύξησαν το ενδιαφέρον για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο της Κεντρικής Ασίας και του Νότιου Καυκάσου. Προς το παρόν, έχουν ξεκινήσει εργασίες για την αύξηση της χωρητικότητας του αγωγού φυσικού αερίου Trans Anatolian Natural Gas Pipeline του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, ο οποίος διέρχεται από την Τουρκία, σε 32 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και για την προσθήκη 16 δισεκατομμυρίων επιπλέον φυσικού αερίου, ιδίως στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Πιστεύουμε ότι όχι μόνο η Κεντρική Ασία αλλά και οι πόροι της Ανατολικής Μεσογείου μπορούν να συνδεθούν με τον Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν η ΕΕ μπορέσει να απαλλαγεί από ορισμένα γραμμάτια και να λάβει ορθολογικές αποφάσεις... Δεν ωφελεί κανέναν η 'Ε/Κ διοίκηση νοτίου Κύπρου' και η Ελλάδα να παρεμποδίζουν την ενεργειακή μας συνεργασία στο πλαίσιο των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο».

