Ίλιον - Βιασμός 15χρονου: Αποκαλύψεις για τον “εφιάλτη” που βίωνε από συμμαθητές του (εικόνες)

Στην φυλακή τρεις από τους 6 κατηγορούμενους. Ποιες κατηγορίες τους αποδίδονται. Συγκλονίζουν τα όσα αποκαλύπτονται για την υπόθεση.



Ενώπιον του Ανακριτή Ανηλίκων οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί για τις απολογίες τους οι έξι ανήλικοι που κατηγορούνται για την υπόθεση της σεξουαλικής και ψυχολογικής βίας σε βάρος 15χρονου αγοριού, στο Ίλιον.

Οι τρεις από αυτούς κρίθηκαν προφυλακιστέοι από τον ανακριτή. Οι άλλοι δύο ανήλικοι κατηγορούμενοι για τις φρικτές πράξεις θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Ο έκτος κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους επειδή δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του.

Η υπόθεση προκαλεί σοκ για την αγριότητα που φέρονται να έχουν επιδείξει οι ανήλικοι σε βάρος του συμμαθητή τους. Σύμφωνα με την δικογραφία, οι ανήλικοι ενεργούσαν ως οργανωμένη ομάδα, η οποία φέρεται να κατέγραφε σε βίντεο την άγρια κακοποίηση του αγοριού, υλικό που διακινούσε σε άλλους μαθητές.

Η υπόθεση έφθασε ενώπιον των Αρχών πριν από λίγες ημέρες, όταν το αγόρι αποκάλυψε στους γονείς του ότι συνομήλικοι του, για διάστημα περίπου δύο μηνών τον εγκλώβιζαν σε εγκαταλελειμμένο σπίτι όπου του ασκούσαν σεξουαλική βία. Το παιδί φέρεται να είπε πως η ομάδα των 15χρονων, του ασκούσε έντονη ψυχολογική βία για να μην αποκαλύψει όσα βίωνε.

Συνολικά, σύμφωνα με τον 15χρονο, η ομάδα στα χέρια της οποίας βίωσε την φρίκη ήταν 8μελής, με τους άλλους δύο φερόμενους ως συμμετέχοντες στα βασανιστήρια που υπέστη το αγόρι να αναζητούνται από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι κατηγορούμενοι εδώ και καιρό είχαν ξεκινήσει να κάνουν bullying στον 15χρονο. Ο βιασμός ήρθε μεταγενέστερα, αλλά το παιδί επειδή πίστευε ότι έτσι θα ενταχθεί στην «ομάδα» δεν είπε το παραμικρό και πήγε ξανά στο οίκημα.

Στη γειτονιά οι κάτοικοι έβλεπαν τα απογεύματα τους μαθητές να μπαίνουν στο ακατοίκητο σπίτι, αλλά ουδέποτε φαντάστηκαν τί είχε γίνει μέσα σε αυτό.

Αρχικά ο 15χρονος δεν αποκάλυψε το παραμικρό στους γονείς του. Λίγες ημέρες πριν, όμως, εκμυστηρεύτηκε τα πάντα σε έναν φίλο του, ο οποίος αποφάσισε να ενημερώσει την οικογένεια τού θύματος.

Οι γονείς σοκαρίστηκαν, όταν άκουσαν από το παιδί τους να απαντάει πως είναι αλήθεια τα όσα είχαν ακούσει, και αποφάσισαν να καταγγείλουν τα περιστατικά στην Αστυνομία.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών πέρασαν χειροπέδες στους έξι κατηγορούμενους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για συμμορία που διέπραξε βιασμό, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, πορνογραφία ανηλίκων καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

