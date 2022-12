Αθλητικά

Πελέ: Συγκινεί η κόρη του από το νοσοκομείο - “Ακόμα μια νύχτα μαζί” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο πλευρό του θρύλου του ποδοσφαίρου βρίσκεται η κόρη του. Συγκινούν τα λόγια της.



Μάχη για τη ζωή του εξακολουθεί να δίνει ο Πελέ, ο οποίος θα περάσει τα Χριστούγεννα στο νοσοκομείο του Σάο Πάολο, «Άλμπερτ Αϊνστάιν». Ο Βραζιλιάνος θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έχει διαρκώς στο πλευρό του την κόρη του, Κέλι Νασιμέντο, η οποία δεν τον αφήνει μόνο του στιγμή.

Μάλιστα τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου η φωτογραφία που δημοσίευσε η Κέλι Νασιμέντο, στην οποία φαίνεται αγκαλιά με τον πατέρα της στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

«Είμαστε εδώ, στον αγώνα και στην πίστη. Άλλη μια νύχτα μαζί» έγραψε η κόρη του 82χρονου Πελέ, με τους χρήστες του διαδικτύου να της στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης.

Το τελευταίο ανακοινωθέν του νοσοκομείου που νοσηλεύεται ο Πελέ, ανέφερε ότι η υγεία του επιδεινώθηκε, καθώς ο καρκίνος που αντιμετωπίζει επηρεάζει πλέον την καρδιά και τα νεφρά του.

EL MENSAJE DE LA HIJA DE PELE ??????



En medio de los rumores sobre la gravedad del idolo brasileno, Kely Nascimento compartio una imagen de su padre junto al escrito: "Seguimos aqui, en la lucha y en la fe. Una noche mas juntos".



Fuerza O'Rei ???????? pic.twitter.com/rc6uaiRRIS — TyC Sports (@TyCSports) December 24, 2022

Ο Πελέ δίνει μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου από τον Σεπτέμβριο του 2021. Στις 29 Νοεμβρίου εισήχθη στο νοσοκομείο προκειμένου οι γιατροί να επανεξετάσουν τη θεραπεία του.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός που έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Ρουμανία - Λεωφορείο: ο νεκρός, οι τραυματίες, το GPS και οι έρευνες (εικόνες)

Ίλιον - Βιασμός 15χρονου: Στην φυλακή τρεις μαθητές