Ρουμανία – Λεωφορείο: Συγκλονίζει η μητέρα του θύματος στον ΑΝΤ1

Η μητέρα και η αδελφή του άνδρα που σκοτώθηκε στη Ρουμανία μίλησαν στον ΑΝΤ1 για την τραγωδία.

Της Φωτεινής Νάσσου

Σπάει καρδιές η μητέρα του 53χρονου Λαρισαίου Νίκου Χλώψιου που έχασε την ζωή του, στο δυστύχημα με το τουριστικό λεωφορείο στο Βουκουρέστι.

«Έχασα τον γιο μου, που πήγαινε για βόλτα. Τι ήταν αυτό που πάθαμε! Να χάσω το παιδί μου και ευτυχώς δεν έφυγε και η νύφη μου. Είναι χτυπημένη αλλά δεν έφυγε. Ο γιός μου της έκανε έκπληξη, στη γυναίκα του, χωρίς να της πει, της έδειξε το εισιτήριο. Εκεί δούλευε ο γιος μου, στη Ρουμανία, είχε δυο χρόνια που δούλευε εκεί, πήγαινε και ερχότανε στις 15 μέρες. Αυτός οδηγούσε το αυτοκίνητο, δεν έπαθε τίποτα και τώρα που οδηγούσε άλλος μας τον σκότωσε», δήλωσε η μητέρα του στον ΑΝΤ1.

Πατέρας δυο παιδιών 21 και 24 ετών έκανε ταξίδι αναψυχής με τη σύζυγό του αλλά δυστυχώς η μοίρα του επιφύλασσε το χειρότερο παιχνίδι. Η σύζυγός του εξακολουθεί να νοσηλεύεται καθώς έχει κάνει ράμματα στο κεφάλι της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει σπάσει και τα πλευρά της. Στα ευχάριστα συγκαταλέγεται το γεγονός πως κανένας από τους νοσηλευόμενους δεν βρίσκεται πλέον σε καταστολή.

«Πήγε ταξίδι αναψυχής. Αυτό που ζούμε τώρα είναι κάτι που δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Μιλάω με τη νύφη μου κατά τις 7:30 μου είπε ότι είναι χτυπημένη. Της λέω ο Νίκος που είναι, μου λέει δεν ξέρω, είναι σε άλλο νοσοκομείο και κάποια στιγμή στις 8μμ μας είπαν ότι ο αδελφός μου είναι νεκρός» δήλωσε η αδελφή του θύματος, Βάσω Χλώψιου.

«Φως» στα αίτια της τραγωδίας επιχειρούν να ρίξουν οι ρουμανικές αρχές. Πως έγινε το δυστύχημα; «Ο Βολίδας», όπως ήταν το παρατσούκλι του 51 χρόνων Βολιώτη οδηγού του μοιραίου λεωφορείου,

Παραβίασε το όριο ταχύτητας που προβλέπει ο ΚΟΚ στο σημείο, τα 40χλμ/ώρα;

Δεν υπολόγισε καλά το ύψος;

Δεν είδε τις προειδοποιητικές πινακίδες;

Προκλήθηκε σύγχυση λόγω του συστήματος GPS και ακολούθησε λάθος διαδρομή, επιλέγοντας δρόμο από τον οποίο δεν περνούν λεωφορεία;

Αγωνία και για τους υπευθύνους του ταξιδιωτικού γραφείου στη Λάρισα που οργάνωσαν τη Χριστουγεννιάτικη εκδρομή.

Ο υπεύθυνος του ταξιδιωτικού γραφείου στη Λάρισα, Γιάννης Μπατζιόλας δήλωσε πως, «ο οδηγός είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση είναι συγκλονισμένος δεν έχει να πει κάτι εμείς μιλάμε μόνο με τις αρμόδιες αρχές. Έπρεπε να περάσει από αυτή τη γέφυρα έτσι τον κατεύθυνε το GPS έχουν γίνει επτά παρόμοια δυστυχήματα τους τελευταίους μήνες στο σημείο».

Ο πρόεδρος Τουριστικών Λεωφορείων Λάρισας, Γρηγόρης Λάβδας, δήλωσε από πλευράς του πως, «κανένα γραφείο δεν ευθύνεται για τέτοιο ατύχημα, όλοι μαζεύουμε κόσμο για να πάνε να περάσουν καλά».





