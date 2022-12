Κοινωνία

Ιόνια Οδός: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες (εικόνες)

Εν κινήσει όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν στην Ιόνια Οδό.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Ιόνια οδό. Επαγγελματικό αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες εν κινήσει λίγο πριν τα διόδια της Κλόκοβας στο ρεύμα προς Αντίρριο.

Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να το ακινητοποιήσει και οι συνολικά τρεις επιβαίνοντές του να το εγκαταλείψουν με ασφάλεια.

Επί τόπου έσπευσαν οχήματα της τροχαίας αυτοκινητοδρόμων και δύναμη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Τα αίτια διερευνώνται.

Πηγή: nafpaktianews.gr

